Schon zu Jahresbeginn stellte der MDR ein neues Format mit dem Titel "Hol dir deine Show!" in Aussicht, das vor dem Hintergrund, dass der öffentlich-rechtliche Sender den Dialog mit dem Publikum stärken will (DWDL.de berichtete). Nun hat der MDR weitere Details zu dem Konzept präsentiert, das erklärtermaßen "das Rampenlicht in kleinere Orte in Mitteldeutschland" bringen soll, die "sonst eher selten im Fokus stehen".

Mit dem Format sollen interessierte Orte und Gemeinden im Sendegebiet mit bis zu 2.500 Einwohnern die Möglichkeit bekommen, gemeinsam mit dem MDR eigene Unterhaltungssendung zu entwickeln und gewissermaßen "vor der Haustür" stattfinden zu lassen. Mit mobilen überdachten Zeltinseln soll schließlich vor Ort ein "außergewöhnliches Setting" entstehen, "das gemütliche Lagerfeueratmosphäre schafft: offen, zugänglich, auf Augenhöhe", wie es heißt. Die Bewerbungsphase hierfür hat jetzt begonnen.

Geplant ist ein 90-minütiges Format, das einmal monatlich "zu 100 Prozent auf den Ort zugeschnitten" sein soll. Mit dabei sind also regionale Showacts wie Chöre, Tanzgruppen oder Kleinkünstler. Daneben sollen "die stillen Helden des Alltags wie Ehrenamtler oder Engagierte in sozialen Projekten" ihre Bühne bekommen. Moderiert wird "Hol dir deine Show!" von Julia Krüger und Felix Seibert-Daiker, Peter Imhof ist zudem als Reporter und Teilen auch als Co-Moderator dabei.