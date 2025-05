am 12.05.2025 - 12:42 Uhr

Das ZDF wird noch im Sommer eine neue Ausgabe des "heute shownals" zeigen. Mitte Juni findet die Aufzeichnung für die Folge in Köln statt, die Ausstrahlung ist für den 27. Juni auf dem Sendeplatz der "heute-show" geplant, also um 22:30 Uhr. In der Sendung, die mit ihrem Namen auf das "heute journal" anspielt, ist erneut Martina Hill als Netzreporterin Larissa zu sehen.

In der kommenden Ausgabe soll Larissa "ihre ganz persönlichen Ratschläge und Empfehlungen für den idealen Sommer 2025" präsentieren. Darüber hinaus soll es auch einen Blick auf das aktuelle politische Geschehen in Deutschland geben. Geplant sind auch diverse MAZen und Schalten - unter anderem geht es dann um Spielerinnen des VfL Wolfsburg und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Als Mandy soll sie außerdem gegen den Fachkräftemangel bei den Bademeisterinnen und Bademeistern vorgehen.

Unterstützung erhält Martina Hill aka. Larissa in der Sendung von zwei prominenten Köpfen. So ist unter anderem eine Schalte zu Olaf Schubert geplant, der Urlaubsempfehlungen geben soll. Und als Gast präsentiert Hill den "Let’s Dance"-Juror Jorge González.

Premiere feierte das "heute shownal" Ende des vergangenen Jahres, damals blickte Martina Hill als Larissa auf 2024 zurück. Die für den Freitagabend geplante Erstausstrahlung musste damals allerdings wegen der Amokfahrt in Magdeburg kurzfristig weichen, stattdessen gab es die Sendung einen Tag später in der tiefen Nacht zu sehen. 560.000 Menschen sahen lediglich zu, bei der Wiederholung eine Woche später (und auf einem etwas früheren Sendeplatz) sahen mehr als eine Million Menschen zu.

Das Sommer-"heute shownal" nimmt Ende Juni den Sendeplatz der "heute-show" ein, die sich dann in der Sommerpause befindet. Das ZDF hatte bereits zwei Specials der Nachrichten-Satire angekündigt, Lutz van der Horst und Fabian Köster sind am 13. und 20. Juni im Einsatz. Gegenüber DWDL.de hat das ZDF jetzt außerdem bestätigt, dass darüber hinaus in diesem Sommer zwei weitere Specials mit den beiden Comedians geplant sind. Till Reiners präsentiert zudem bald seine eigene Late-Night-Show beim Sender (DWDL.de berichtete).

