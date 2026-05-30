Mit seiner Dailysoap "Ein Hof zum Verlieben" hatte Sat.1 in den zurückliegenden Wochen keinen Erfolg. Im Schnitt erzielte die Vorabendserie auf Basis vorläufig gewichteter Zahlen weniger als drei Prozent Marktanteil - und auch unter Berücksichtigung der zeitversetzten Nutzung blieben die Quoten weit entfernt vom Senderschnitt. Die letzten beiden Folgen brachten nun wenig überraschend keine Besserung.

Im Gegenteil: Mit nur 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fuhr "Ein Hof zum Verlieben" am Freitag um 18:00 Uhr sogar noch ein neues Reichweiten-Tief ein, das eigentliche Finale sahen eine halbe Stunde später schließlich 240.000 Personen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 10.000 Fans mit dabei, sodass der Marktanteil hier bei völlig desolaten 0,6 Prozent lag. Und auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährige blieb die Serie zum Abschied mit nur 1,8 Prozent Marktanteil ein Misserfolg.

In diesem - übersichtlichen - Windschatten geriet dann auch die "Landarztpraxis" unter die Räder: Lediglich 1,6 Prozent betrug der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Immerhin: Insgesamt sah es mit 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,6 Prozent Marktanteil ein ganzes Stück besser aus als für den "Hof zum Verlieben" - als Hit geht die Soap im Linearen damit allerdings derzeit auch nicht durch.

Verlassen konnte sich Sat.1 am Freitag streng genommen nur auf sein "Frühstücksfernsehen", das seit der Umstellung des RTL-Morgenprogramms derzeit so stark performt wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Am Freitag lag der Marktanteil der Sendung zwischen 5:30 Uhr und 10:00 Uhr bei herausragenden 25,5 Prozent - das war der beste Wert seit Oktober 2022. Besonders bemerkenswert: In der Spitze kratzte das "Frühstücksfernsehen" sogar an der 40-Prozent-Marke. So wird für den um 7:30 Uhr gezeigte Wetterbericht ein Marktanteil von 39,0 Prozent ausgewiesen.

Für "Deutschland am Morgen" endete die Woche bei RTL dagegen mit einem Tiefstwert: Nur 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Schnitt ab 6:00 Uhr ein, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei überschaubaren 6,0 Prozent. Kurios: Die parallele ntv-Ausstrahlung erzielte mit 6,6 Prozent sogar einen besseren Wert - für den Nachrichtensender war "Deutschland am Morgen" somit also ein voller Erfolg.

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Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;