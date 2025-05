am 12.05.2025 - 17:33 Uhr

Nadja Abd el Farrag ist tot. Die Moderatorin und Sängerin starb bereits vor wenigen Tagen im Alter von 60 Jahren, das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die "Bild" schreibt von einem Organversagen. Zu deutschlandweiter Bekanntheit erlangte Naddel in den 90er Jahren, als sie lange mit dem selbsternannten Poptitan Dieter Bohlen zusammen war. Später emanzipierte sich Naddel von Bohlen und trat auch eigenständig auf, zwischen 1999 und 2000 präsentierte sie das RTLzwei-Erotikformat "Peep!".

Auch in der RTL-Fernsehfilmreihe "S.O.S. Barracuda" hatte Nadja Abd el Farrag einst regelmäßige Auftritte. Die Moderatorin war auch Teilnehmerin einer frühen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", 2004 nahm sie an der zweiten Staffel des Dschungelcamps teil. Für viele Schlagzeilen und TV-Geschichte sorgte sie auch, als sie sich 2001 in der recht kurzlebigen Sat.1-Show "Banzai" die Brüste wiegen ließ.

Weitere Formate, an denen Nadja Abd el Farrag teilgenommen hat, waren unter anderem "Big Brother" und das "Promiboxen". In den vergangenen Jahren ging es mit der Karriere von Naddel aber immer weiter bergab, immer wieder hatte die Moderatorin mit Alkohol- und Geldproblemen zu kämpfen. Letzteres wurde auch im Fernsehen zum Thema gemacht, Naddel war sowohl 2016 als auch 2018 als Protagonistin in einer Spezial-Ausgabe von "Raus aus den Schulden" mit Peter Zwegat zu sehen.

In ihrer 2018 veröffentlichten Biografie "Achterbahn" schrieb die Moderatorin auch über ihre Alkoholprobleme und offenbarte, dass sie an Leberzirrhose erkrankt ist. Im März dieses Jahres ist Naddel 60 Jahre alt geworden - damals beklagte sie sich über ihre recht überschaubare Rente in Höhe von monatlich nur 200 Euro. Gegenüber der "Bild" teilte sie damals mit: "Ich habe mich zur Ruhe gesetzt".