Die zwischen dem 14. Juni und 13. Juli in den USA ausgetragene FIFA Klub-Weltmeisterschaft erhält in Deutschland ein weiteres Auswertungsfenster. Wie Sat.1 und Joyn jetzt angekündigt haben, wird man sämtliche Spiele von Bayern München und Borussia Dortmund, den einzigen deutschen Teilnehmerklubs der WM, live ausstrahlen. Möglich macht das eine Sublizenz-Vereinbarung, die ProSiebenSat.1 mit dem eigentlichen Rechteinhaber DAZN geschlossen hat.

Um die Spiele frei empfangbar zu sehen, sind Fußballfans allerdings nicht auf Sat.1 und Joyn angewiesen. DAZN wird sämtliche Spiele der Klub-WM kostenlos zeigen, die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich beim Sport-Streamingdienst lediglich registrieren. Für Sat.1 ist der Deal dennoch ein kleiner Coup, kann man damit im Sommer doch einige Tage lang mit Spitzensport füllen.

Zum Auftakt der Gruppenphase der Klub-Weltmeisterschaft trifft Bayern München am Sonntag, den 15. Juni, um 18 Uhr auf Auckland City FC und Borussia Dortmund am Dienstag, den 17. Juni, zur gleichen Uhrzeit auf Fluminense Rio de Janeiro. Das zweite Spiel der Bayern gegen die CA Boca Juniors findet mitten in der Nacht um 3 Uhr statt, dafür wird man am 24. und 25. Juni auch zwei Spiele übertragen, die um 21 Uhr angepfiffen werden.

Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1, sagt: "Wir begleiten Bayern München und Borussia Dortmund bei der Premiere der FIFA Klub-WM, dem neuen höchsten Fußball-Turnier der Welt für Vereinsmannschaften. Mit diesem Rechteerwerb bieten wir Fußball-Deutschland auch während der Bundesliga-Pause weitere Top-Spiele live und kostenlos. Im Juni werden wir mit der U21-Europameisterschaft und der Klub-WM zum ‚Home of Football‘."

Und Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1, ergänzt: "Ein neuer Wettbewerb mit den besten Mannschaften der Welt und zwei deutschen Top-Teams. Fußball-Herz, was willst du mehr? Wir sind mit unserem ‚ran Fußball‘-Team bei allen Partien der beiden deutschen Weltpokalsieger Bayern und Dortmund live dabei – und gleichzeitig auch bei den letzten Spielen von Thomas Müller im Bayern-Trikot."

Auch in der K.O.-Phase sind alle Spiele der deutschen Mannschaften in Sat.1 und bei Joyn zu sehen. Sollte keines der beiden Teams im Achtelfinale sein, gibt es jeweils ein Spiel pro K.O.-Runde und das Finale ebenfalls live zu sehen.

Diese Spiele sind in jedem Fall in Sat.1 und bei Joyn zu sehen: