"Junge Leute wissen Bescheid, was gerade in ihrer Region passiert und für sie relevant ist" - das ist die Zielvorgabe, die sich der Rundfunkb Berlin-Brandenburg gegeben hat. Die Lösung sieht man im Start des TikTok-Kanals "deindailyupdate", auf dem die beiden Hosts Rafaela Roza und Noelia Sanchez Barón über Themen mit regionalem Bezug informieren sollen.

Zu finden sind dort Straßen-Umfragen, aber auch kurze Updates aus dem RBB-Newsrooms über tagesaktuelle Ereignisse. Darüber hinaus klären sie in hintergründigeren Videos über Besonderheiten in Berlin und Brandenburg auf. So beantwortet man etwa die Frage, warum der 8. Mai in Berlin dieses Jahr ein Feiertag war. Andere beispielhafte Fragestellungen: Warum werden Berliner Freibäder immer teurer? Und was wird beim Baumblütenfest in Werder (Havel) gefeiert?

Das neue Angebot bildet ein breites Spektrum an Themen wie Politik und Wohnen, Finanzen und Trends oder Gaming, Popkultur und Lifestyle ab. Aktuell werden rund fünf Beiträge pro Woche veröffentlicht. Perspektivisch soll das Update täglich erscheinen. "deindailyupdate" ist dabei eine Kooperation zwischen RBB24 und Fritz des RBB.

Rafaela Roza ist mit "Your Money" schon für ein Funk-Format auf TikTok unterwegs, zudem ist sie Autorin für das Funk-Format "Beyond Gossip". Noelia Sanchez Barón hat zuletzt als Redakteurin und Moderatorin für den Instagram- und TikTok-Kanal vom "stern" gearbeitet. Außerdem war sie als Producerin und Host beim Faktencheck-TikTok-Format "facts for friends" tätig.

Über "deindailyupdate" sagen die beiden: "Kurze, super catchy Videos, die trotzdem journalistischen Ansprüchen gerecht werden – ja, das geht! Unser Ziel ist es, auf dem Kanal regionale nachrichtliche Themen zu setzen, die die Zielgruppe persönlich betreffen. Und zwar so aufbereitet, dass unsere Userinnen und User nicht sofort zum nächsten Meme weiterscrollen."

Katrin Günther, geschäftsführende Programmdirektorin des RBB: "Guter relevanter Journalismus für alle – das ist unser Auftrag als öffentlich-rechtlicher Sender. Für die Gen Z in Berlin und Brandenburg gibt es deshalb jetzt 'deindailyupdate': Regionale News, vor allem für die 17- bis 21-Jährigen, genau dort, wo sie unterwegs sind – auf TikTok. Dafür haben wir das Beste aus zwei Welten vereint. Die Nachrichtenpower von RBB24 Digital und die Streetcredibility von Fritz. Das Ergebnis: ein smartes, schnelles und relevantes Nachrichtenangebot, das auf Augenhöhe informiert – lokal, glaubwürdig und mitten im Leben."