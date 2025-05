RTLzwei wird seine Programmfarbe am Donnerstagabend ab Juni spürbar ändern. Dort, wo aktuell noch "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" zu sehen ist und in den kommenden zwei Wochen die Dokusoap "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" ansteht, setzt man ab dem neuen Monat auf mehrere Comedy-Formate. Los geht’s ab dem 5. Juni um 20:15 Uhr mit neuen Folgen von "Genial daneben". Neben den Stammgästen Wigald Boning und Hella von Sinnen stellen sich unter anderem Bastian Pastewka, Michael Kessler und Meltem Kaplan den Fragen von Moderator Hugo Egon Balder.

Im Anschluss setzt RTLzwei ab 21:15 Uhr auf die neue Show "Nobody Is Perfect! Wer besser spinnt, gewinnt!". Moderatorin Ariane Alter stellt in dem Format zehn Fragen und präsentiert drei mögliche Antworten. Hugo Egon Balder, Ilka Bessin und ein Gast-Promi müssen dann ein Kandidaten-Duo davon überzeugen, dass ihre Antwort die richtige ist. An der Seite des Stamm-Ensembles sitzen in den Folgen Mike Krüger, Jan van Weyde, Michael Mittermeier und Mathias Mester.

Bei "Nobody Is perfect" handelt es sich um eine TV-Adaption des gleichnamigen Spieleklassikers von Ravensburger. Im Herbst 2024 kündigte Constantin Film zudem an, einige Brettspiele von Ravensburger verfilmen zu wollen (DWDL.de berichtete). Dem Kandidaten-Duo von "Nobody Is perfect" winken pro richtiger Antwort übrigens 300 Euro. In der Finalrunde haben sie schließlich die Möglichkeit, ihren Gewinn zu verdoppeln.

Den Abschluss des neuen Comedy-Donnerstags bilden schließlich neue Folgen von "NightWash". Wie gehabt sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer dort Stand-up-Comedy direkt aus dem Waschsalon. Das Showformat feiert in diesem Jahr Jubiläum – seit 25 Jahren findet es regelmäßig in einem Kölner Waschsalon statt. Mit dabei sind unter anderem Jeannine Michaelsen, Tony Bauer, Tutty Tran und Dr. Pop. Während "Genial daneben" und "Nobody Is Perfect" von Constantin Entertainment produziert werden, kommt "NightWash" von Brainpool.