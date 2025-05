am 16.05.2025 - 10:32 Uhr

Wer auf Facebook den Namen von ARD-Börsenexpertin Anja Kohl in die Suche eingibt, der stößt auf eine Unmenge an Seiten zum Thema Finanzdienstleistungen. Doch keine dieser Seiten ist von der ARD-Börsenexpertin, es handelt sich ausnahmslos um betrügerische Fake-Accounts, die sich ihres Namens und Fotos bedienen, um deren Beseitigung der Facebook-Konzern Meta sich aber nicht schert. Diese Geschichte haben wir an dieser Stelle vor etwa drei Wochen aufgeschrieben. Doch Anja Kohl ist natürlich nur ein Beispiel, betroffen sind etliche weitere prominente Expertinnen und Experten, insbesondere (aber längst nicht nur) im Bereich Finanzen.

Dazu gehört auch Markus Koch, seit Jahrzehnten einer der bekanntesten deutschen Experten an der Wall Street in New York. Über seine echten Social-Media-Accounts ruft er nun Kolleginnen und Kollegen dazu auf, sich zusammenzuschließen, um der Verantwortungslosigkeit von Meta etwas entgegenzusetzen. Dabei geht es nicht nur um die Fake-Accounts auf den Plattformen selbst, sondern auch um die dort geschalteten Anzeigen.

"Betrüger schalten über Meta auf Facebook und Instagram professionell gestaltete Anzeigen mit meinem Bild und meiner Marke – und bewerben damit Finanzbetrug, unter anderem über gefälschte WhatsApp-Gruppen. Was früher die Ausnahme war, ist inzwischen trauriger Standard. Der Kreis der betroffenen Finfluencer und Journalisten ist groß", schreibt Koch, der nun möglichst viele Betroffene zusammentrommeln will, um mit einer gemeinsamen Reaktion mehr Aufmerksamkeit auf das Problem zu lenken. Betroffene bittet er, sich unter mk@markuskoch.de zu melden.

"Es darf nicht sein, dass Meta als Plattform die Bühne für Betrug bietet – und daran auch noch über Werbeeinnahmen verdient. Hier geht es nicht nur um meinen Ruf, sondern um das Geld gutgläubiger Menschen, die auf solche Machenschaften hereinfallen", schreibt Koch, der auch berichtet, dass Meldungen an Meta meist ohne Wirkung blieben. "Erst gestern teilte mir Instagram mit, dass ein gemeldeter Fake-Account kein Fehlverhalten erkennen lasse – obwohl dieser Account sowohl mich als auch eine Kollegin von n-tv zeigt und mit absurden Anlagetipps wirbt."