Fans der ARD-Telenovelas "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" können sich freuen: Die ARD hat beschlossen, die beiden Serien um ein Jahr zu verlängern, wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigt hat. Konkret werden damit jeweils 180 weitere Folgen mit der gewohnten Länge von 50 Minuten der Dauerbrenner produziert. Nach derzeitigem Planungsstand werden sowohl "Sturm der Liebe" als auch "Rote Rosen" demnach bis ins Jahr 2028 hinein laufen.

Erst vor wenigen Tagen hatte etwa der WDR-Rundfunkrat die neuen Staffeln genehmigt - auch weil sie vom WDR "als nutzungsstarke Mediathek-Formate bewertet" werden, wie es heißt. Tatsächlich gehören "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" zu den erfolgreichsten Formaten in der ARD-Mediathek. Der WDR-Rundfunkrat verwies allerdings auch darauf hin, dass beide Serien mit sinkenden linearen Reichweiten und erklärte: "Der WDR versucht mit inhaltlichen Akzenten gegen den Trend anzugehen, ohne die Kosten zu steigern."

In diesem Jahr erreicht "Rote Rosen" auf dem Sendeplatz um 14:10 Uhr im Ersten bislang weniger als neun Prozent Marktanteil, auch "Sturm der Liebe" liegt im Schnitt erstmals im einstelligen Bereich - es ist ein kontinuierlicher Abwärtstrend im Linearen, der sich damit also weiter fortsetzt.

Für die Produktionsfirmen Bavaria Fiction und Studio Hamburg Serienwerft, die hinter den Formaten stehen, ist die Verlängerung auch vor diesem Hintergrund also eine gute Nachricht. Entsprechend zufrieden äußerte sich etwa Peter Proske-Clayton, Produzent von "Sturm der Liebe", über die Nachricht. "Wir haben noch viel vor mit „Sturm der Liebe“ und freuen uns daher sehr über die erneute Verlängerung", sagte er und verwies darauf, die Telenovela "kontinuierlich in allen Bereichen" weiterzuentwickeln, "sei es durch eine schrittweise Verjüngung des Casts, zeitgemäße Liebesgeschichten wie aktuell das Outing eines Nachwuchsfußballspielers und frische Schauplätze wie unseren neuen Club".

Jan Diepers, Produzent von "Rote Rosen", erklärte: "Die Verlängerung von 'Rote Rosen' um eine 26. Staffel zeigt eindrucksvoll, dass die Serie auch nach mehr als 20 Jahren fest in den Herzen des Publikums verankert ist. Mit der aktuellen Staffel 24 haben wir sowohl inhaltlich als auch produktionell wichtige Weiterentwicklungen angestoßen, um die Serie modern, relevant und emotional zu halten. Damit schaffen wir die Grundlage für ein weiteres erfolgreiches Jahr der 'Roten Rosen'."