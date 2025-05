Künstliche Intelligenz (KI) ist in allen Bereichen unseres Lebens auf dem Vormarsch, auch in der TV-Werbung. Erst vor einigen Wochen ist auf den Sendern von ProSiebenSat.1 der erste vollständig mit KI generierte Spot zu sehen gewesen (DWDL.de berichtete). Nun zieht die Ad Alliance nach und bringt im Rahmen von "Let’s Dance" ein erstes KI-Ad Special an den Start, dabei wird KI mit einer TV-Sonderwerbeform verbunden.

Kunde ist in diesem Fall Universal Pictures International Germany, das für seinen neuen Film "Drachenzähmen Leicht Gemacht" werben will. Bei der nun entwickelten Werbeform soll das Tanzparkett von "Let’s Dance" zur Drachen-Arena werden. Wenn die Tanzshow am Abend in die Werbepause geht, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer eben diese Arena. Generative KI sei dabei als zentrales kreatives Tool eingesetzt worden, heißt es von der Ad Alliance. So ist die Transformation der Studio-Umgebung vollumfänglich durch KI passiert.

Andere Elemente, wie der animierte Drache Ohnezahn, seien bewusst klassisch produziert und integriert worden, "um Markenkonformität und Originaltreue zu garantieren". Bei der Ad Alliance spricht man von einer "hybriden Werbeform, in der KI und klassische Produktion nahtlos zusammenspielen und einen kommunikativen Mehrwert schaffen."

"Wir wollten nicht einfach nur werben, sondern die hochwertig produzierte Realverfilmung des beliebten Franchises bereits im Vorfeld eindrucksvoll inszenieren und Aufmerksamkeit schaffen. Die Lösung der Ad Alliance, erstmals eine KI-kreierte Sonderwerbeform einzusetzen hat uns begeistert. Das Ergebnis ist drachenstark: neu, überraschend und emotional. Damit schlagen wir ein neues Kapitel auf. Der Kinofilm wird nach wie vor aufwändig von Animatoren erschaffen, aber unsere Werbung dafür können wir auf eine neue Weise erzählen", sagt Katja Uhrig, Senior Marketing Manager bei Universal Pictures International Germany.

Und Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance, ergänzt: "Diese Premiere zeigt, wie sich KI als kreatives Werkzeug einsetzen lässt, um neue Räume für Marken zu schaffen. Kostengünstig und doch hochwertig, individuell und doch skalierbar. Hier spielen Technologie, Storytelling und Formatästhetik perfekt zusammen. Das schafft neuartige TV-Momente und setzt einen erweiterten Standard für künftige Sonderwerbeformen."