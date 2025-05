Bei den Nachrichten in eigener Sache, die ProSiebenSat.1 aktuell nahezu täglich produziert, können auch langjährige Branchenbeobachter mal den Überblick verlieren. Eigentlich will das Unternehmen ja Beteiligungen, die man an anderen Firmen hält, loswerden. In dieser Debatte, die auch immer von den Großaktionären MFE und PPF vorangetrieben wird, geht es aber immer nur um solche Beteiligungen, die nicht auf den Kern des Unternehmens Unterhaltung einzahlen.

Darüber hinaus gehören zu ProSiebenSat.1 ja auch noch eine ganze Reihe von Produktionsfirmen, die auf den unterschiedlichsten Gebieten tätig sind - hier ist man in den zurückliegenden Jahren noch breiter geworden. Und nun kommt eine weitere hinzu. Wie ProSiebenSat.1 gegenüber DWDL.de bestätigt hat, übernimmt man die Mehrheit an der Podcast-Schmiede Studio Bummens. Zur Höhe der Anteile, die man künftig hält, oder dem Kaufpreis will sich ProSiebenSat.1 nicht äußern. Den Deal brachten die beiden Unternehmen aber bereits Ende der vergangenen Woche unter Dach und Fach. Das Closing der Transaktion soll noch in diesem Monat erfolgen.

Für ProSiebenSat.1 und die Audio-Einheit Seven.One Audio ist das ein echter Meilenstein, gehört Studio Bummens doch zu den führenden Produktionsfirmen von Podcasts. Die von Konstantin Seidenstücker, Tobias Bauckhage und Jon Handschin geführte Firma verantwortet unter anderem "Baywatch Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt, "Apokalypse & Filterkaffee" mit Micky Beisenherz, "Copa TS" mit Tommi Schmitt, "G Spot" mit Stefanie Giesinger und "Einfach mal Luppen" mit Toni Kroos und Felix Kroos.

Produktion und Vermarktung aus einem Guss

Veränderungen im Management von Studio Bummens sind nach der Übernahme keine geplant, bestätigt ProSiebenSat.1 gegenüber DWDL.de. Seven.One Audio produziert schon heute auch selbst eigene Podcasts, etwa "Stories of Crime", "Alle meine Eltern" mit Evelyn Weigert oder auch "Mad Club" mit Ariana Baborie und Bene Herzberg. Viel Geschäft macht die Audio-Einheit von ProSiebenSat.1 aktuell aber noch durch die Vermarktung von Podcasts, darunter auch die schon erwähnten "Apokalypse & Filterkaffee" und "Baywatch Berlin". Seit Ende März führt außerdem Moderatorin und Autorin Sophie Passmann durch ihren eigenen Podcast: Produziert wird der "Sophie Passmann Podcast" von Studio Bummens, die Vermarktung hatte auch hier von Beginn an Seven.One Audio inne.

Durch die Übernahme von Studio Bummens wächst Seven.One Audio nun spürbar. Möglich sei jetzt eine noch engere Verzahnung von Produktion und Vermarktung, heißt es aus Unterföhring. Gemeinsam könne man künftig Werbe- und Podcast-Inhalte "noch gezielter entlang der Kunden- und Zielgruppen-Bedürfnisse entwickeln". Bei den reichweitenstarken Podcasts von Studio Bummens können künftig also etwaige Werbemöglichkeiten direkt bei der Produktion mitgedacht werden. Auch die Entwicklung von Podcastern über alle Kanäle hinweg dürfte für ProSiebenSat.1 künftig einfacher möglich sein.

"Wir erschaffen ein 'Podcast-Powerhouse'"

© ProSiebenSat.1/Amelie Niederbuchner Katharina Frömsdorf

Und Konstantin Seidenstücker, Co-Founder und Geschäftsführer von Studio Bummens, ergänzt: "Wir arbeiten mit dem Team von Seven.One Audio bereits seit vielen Jahren zusammen, haben gemeinsam den deutschen Podcast-Markt entscheidend mitgestaltet und ein starkes, vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut. Umso schöner ist es, dass wir nun unsere Kräfte bündeln und gemeinsame Sache machen. Unsere Vision war es immer, Trailblazer im Markt und Markenaufbau von Podcasts zu sein. Wir gehen als Company somit den nächsten Schritt, sind bestens für die Zukunft aufgestellt und profitieren – genau wie unsere Talents – von den einzigartigen Möglichkeiten und Synergien, die unser Zusammenschluss auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette eröffnet."