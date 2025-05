am 20.05.2025 - 13:53 Uhr

Canal+ bietet seinen Netzpartnern ab sofort das neue Paket "Sports HD" an, das diese wiederum an ihre Kundinnen und Kunden vertreiben können - ein direktes Endkundengeschäft hat Canal+ in Deutschland bislang ja nicht. Das Paket umfasst die sechs Sender Sportdigital1+, eSportsONE, Sportdigital Fußball, auto motor und sport channel, Fast & Fun Box sowie den Tennis Channel.

Den Tennis Channel kann man hierzulande bislang als OTT-Angebot sehen, im Kabelnetz war er bislang aber nicht verfügbar. Das Programm widmet sich internationalem Tennis-Spitzensport, darunter ATP- und WTA-Turniere, dazu gibt's Hintergrundberichte, Dokumentationen und Magazine über die Sportart. Praktisch für Kunden ist, dass sie bei Buchung direkt noch eine zweite Smartcard erhalten, womit man die Inhalte also auch auf einem weiteren Empfangsgerät sehen kann.

"Mit ‚SportsHD‘ liefern wir unseren Netzpartnern ein starkes Sportangebot, das verschiedenste Interessen bedient – von Fußball und Motorsport bis zu Tennis und eSports. Besonders stolz sind wir auf die exklusive Verfügbarkeit des Tennis Channel im Kabel, die das Paket deutlich aufwertet“, sagte Marco Hellberg, Geschäftsführer von CANAL+ Germany. "Gleichzeitig bedienen wir die starke Nachfrage nach attraktiven, hochwertigen Sportinhalten, die für viele Zuschauer ein zentrales Entscheidungskriterium bei der Wahl ihres TV-Anbieters sind."