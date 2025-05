Am 22. Juni meldet sich bei RTL am Sonntagvorabend um 19:05 Uhr die Reihe "Die Versicherungsdetektive" mit sieben neuen Folgen zurück. Nicht mehr mit dabei ist aus der bisherigen Besetzung dann Timo Heitmann, stattdessen wird Oliver Ramsperger an der Seite von Patrick Hufen und Nadine Schlömer sich mit allerlei kuriosen Schäden, die bei Versicherungen geltend gemacht werden, und versuchten Versicherungsbetrug auseinandersetzen.

In Staffel 16 erschrecken beispielsweise Hunde Eulen zu Tode, so dass ein Schaden von 30.000 Euro entsteht, Holzöfen explodieren im Wohnzimmer und schuld soll ein Projektil aus dem 2. Weltkrieg sein und Küchenarbeitsplatten werden vom Wind in Autoscheiben geweht.

Schon eine Woche zuvor startet im Sonntagnachmittagsprogramm zudem ein neues Tierformat: Ab 15:45 Uhr sind "Geheime Tiergeburten" zu sehen. Zehn Zoos wurden dafür mit 150 Spezialkameras ausgestattet, die fast 100.000 Stunden Filmmaterial aufgenommen haben, um die sonst im Verborgenen stattfindenden Geburten von Elefanten, Eisbären & Co. aufzunehmen. Die Tiere werden dabei vom Ultraschall bis zur Geburts begleitet. Vier Folgen sind hier ab dem 15. Juni im Programm.

In der Primetime wird über den Sommer unterdessen bei RTL wieder kräftig gekuppelt. Dass am 18. Juni "Die Bachelors" den Mittwochabend übernehmen, hatte der Sender kürzlich bereits angekündigt, schon am 16. Juni meldet sich zudem "Bauer sucht Frau International" mit acht neuen Folgen zurück. Das internationale Spin-Off geht dann bereits in die siebte Staffel - und da es sowohl montags als auch dienstags um 20:15 Uhr läuft, ist die erste Wochenhälfte bei RTL fest in der Hand der Datingformate. Begleitet wird "Bauer sucht Frau International" am späteren Montagabend wieder von neuen Folgen von "Ralf, der Bauernreporter", das im Anschluss an "RTL direkt" zu sehen sein wird.