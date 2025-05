am 22.05.2025 - 15:20 Uhr

Gerade erst hat Sky seine letzte Bundesliga-Konferenz übertragen, da laufen beim Konkurrenten DAZN, der dann die Rechte halten wird, die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Einige Personalien hat der Streamingdienst bereits in den vergangenen Tagen und Wochen bekanntgegeben, nun stehen weitere Stimmen und Gesichter fest, die künftig im Rahmen der Bundesliga-Berichterstattung am Samstag und Sonntag im Einsatz sein werden.

Dazu gehört etwa Jochen Stutzky, der in der Vergangenheit vor allem bei Sport1 zu sehen war - unter anderem als Nationalmannschafts-Reporer, Kommentator der 2. Bundesliga und gelegentlicher Moderator des "Doppelpass". Bei DAZN wird er ab der kommenden Saison als Field-Reporter zu sehen sein - ebenso wie Sylvia Walker, die lange für Sky tätig war und für Blue Sport in der Schweiz die Champions League moderierte. Auch Conan Furlong, Moderator des ZDF-"Bolzplatz" und mit rund 800.000 Followern einer der erfolgreichsten Fußball-Creator des Landes, steht künftig an der Seitenlinie. Gleiches gilt für den bislang unter anderem für Tom Scheunemann und Jan Wochner, die beide unter anderem für die "Sportschau" tätig sind, sowie Robby Hunke, der auch als Kommentator eingeplant ist.

Mit Ann-Sophie Kimmel, Benni Zander, Christina Rann, Lukas Schönmüller und Tobias Wahnschaffe setzt DAZN zudem auch weiterhin auf bewährte Köpfe, die für den Streamingdienst schon seit Jahren Stimmen vor und nach dem Spiel sammeln. Auch Freddy Harder, Mario Rieker und Max Siebald werden neben ihren Einsätzen als Kommentatoren auch weiterhin als Field-Reporter aktiv sein. Bereits bekannt war, dass auch Jan Platte, Flo Malburg und Oliver Forster zum Kommentatoren-Team gehören. Laura Wontorra soll zudem eine zentrale Rolle in der Konferenz-Berichterstattung einnehmen - ihr Vater Jörg Wontorra war es übrigens, der die allererste Bundesliga-Konferenz moderierte, damals noch beim Sky-Vorgänger Premiere.

© DAZN Michael Bracher

Beginnen wird DAZN mit der Vorberichterstattung am Samstagnachmittag übrigens um 14:30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als Sky, wo anstelle der Konferenz sämtliche Einzelspiele laufen werden. Auch mit Blick auf die Moderation setzt DAZN andere Akzente und sendet wöchentlich aus einem anderen Stadion.