Deluxe Music geht ab dem 7. Juli ungewohnte Wege und nimmt erstmals fiktionale Inhalte in sein Programm auf. In Kooperation mit Peppermint Anime ruft man ab dem 7. Juli das "Deluxe Anime Summer Special" aus und wird dann immer montags und mittwochs im Abendprogramm ausgewählte Anime-Serien zeigen. Zum Auftakt ist montags dann ab 22 Uhr für eine Stunde "Sword Art Online" zu sehen, das nach längerer Pause ins deutsche Fernsehen zurückkehrt.

Mittwochs gibt's ab 23 Uhr ab Juli "Akama Ga Kill" zu sehen, mit "Gun Gale Online" wartet noch eine Free-TV-Premiere, weitere Serien sollen im Sommer folgen. Die erste Staffel von "Demon Slayer" soll passend zum Kinofilm "Demon Slayer - Infinity Castle - Part 1" im September zu sehen sein.

Deluxe Music spricht von einem "Crossover aus Kult-Anime und Musik", begleitet werden die Serien nämlich von speziellen Ausgaben der Deluxe-Formate "Countdown Deluxe", "Update Deluxe" und "Made in Germany", in der es neben animierten Musikvideos auch Talk-Elemente zum Thema geben soll. Unterstützt wird die Programmierung durch eine Kommunikationskampagne. Neben Cross-Promo auf anderen Sendern des Unternehmens setzt man auf Social Media und Kooperationen mit Influencern, auch auf Anime-Events und in Fachmedien will man vertreten sein.

"Anime ist längst ein fester Bestandteil der Popkultur – sowohl als erzählerisches Genre als auch als visuelle Inspirationsquelle für Musikvideos. Mit dem 'Deluxe Anime Summer Special' verbinden wir beides: die packende Welt der Animes mit unserer musikalischen DNA", sagt Susanne Braun, Programmverantwortliche bei Deluxe Music.

Patrick Keller, Geschäftsführer von Peppermint Anime, ergänzt: "Wir sind stolz darauf, auf Deluxe Music die Programmfarbe Anime zu launchen. Mit 'Sword Art Online', 'Akame ga Kill' und 'Rosario + Vampire' haben wir Serien ausgewählt, die eine starke Fanbase mitbringen. Als absolutes Highlight setzen wir noch einen drauf: 'Demon Slayer' – ab September durch den neuen Kinofilm aktueller denn je – ergänzt das Line-up. Damit greifen wir bewusst ganz oben ins Anime-Regal."