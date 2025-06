Am Dienstagnachmittag kollektives Aufatmen bei den Organisatoren sowie Ausstellern der ANGA COM: Die größte Messe für TV, Breitband und Online in Deutschland zieht in diesen Tagen mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher an. Auch wenn weiterhin tausende Hotelgäste von dem Evakuierungsradius der dreifachen Bombenentschärfung betroffen sind, die am Mittwochnachmittag geplant sind, so scheint der Verkehrskollaps aus der Kölner Innenstadt zum Messegelände bzw. Congresszentrum Nord der Kölnmesse auszubleiben.

Wie die Veranstalter und die Kölner Verkehrsbetriebe mitteilen, sollen die Stadtbahn-Linien auch während der laufenden Evakuierungsmaßnahmen fahren. Haltestellen in der betroffenen Zone werden jedoch nicht bedient. Aus der Kölner Innenstadt ist die Anreise zur ANGA COM damit über die Linien 3,4 oder auch 14 (vom Kölner Hauptbahnhof) gewährleistet. Nur unmittelbar vor den eigentlichen Entschärfungsarbeiten muss der Fahrbetrieb dann gänzlich unterbrochen werden. Das wird am Mittwoch nicht vor 16 Uhr erwartet.

Wichtig für An- und Abreisen aus der Ferne allerdings: Der ICE-Bahnhof Köln Messe/Deutz wird am Mittwoch ab 8 Uhr morgens nicht mehr angefahren. Für Anreisen mit dem Taxi ist derzeit unklar ab wann die beiden innerstädtischen Brücken (Deutzer Brücke und Severinsbrücke) für den Verkehr gesperrt werden. Diese könnten vormittags nutzbar sein. Da sind offizielle Angaben bislang uneindeutig.

Um früheren Anreisen zu ermöglich und ggf. auch ein längeres Verweilen auf dem Messegelände zu ermöglichen, hat die Messeleitung der ANGA COM einige Änderungen angekündigt: So werde der Eingang Nord zum Messegelände am Mittwoch bereits um 7 Uhr für Besucher und Aussteller geöffnet, dort werden Kaffee und Sitzgelegenheiten bereitstehen. Wie gewohnt, können Aussteller ab 8 Uhr in die Messehallen, passend dazu öffnet im Boulevard das Restaurant Curie bereits um 8 Uhr. Besucher können ab 9 Uhr in die Messehallen.

Zudem bleiben die Messehallen und die Open Air Plaza am Mittwoch außerplanmäßig bis in die Nacht geöffnet. Einige Aussteller werden ihre Standpartys entsprechend verlängern bzw. weichen eigentlich in anderen Locations geplante Events kurzerhand auch auf die Messehallen aus.

Sondersendungen im WDR

Der WDR hat unterdessen angekündigt, umfangreich über die Bombenentschärfung zu berichten. So gibt es am Mittwoch bereits um 8:00 Uhr im WDR Fernsehen eine zehnminütige Sondersendung von "WDR aktuell", weitere Sondersendungen folgen um 10:00 Uhr und 13:50 Uhr.