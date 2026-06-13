Sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch in der erweiterten Zielgruppe hat RTL am Freitag mit seinen Nachrichten die Top 5 aufgemischt: Starke 22,9 Prozent betrug der Marktanteil von "RTL aktuell" um 18:45 Uhr in der klassischen Zielgruppe und auch bei den 14- bis 59-Jährigen überzeugte die Sendung mit sehr guten 20,3 Prozent. In beiden Fällen landete "RTL aktuell" damit auf Platz fünf der meistgesehenen Sendungen des Tages. Dazu kommt, dass die Nachrichtensendung auch mit 2,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erfolgreich war.

Verlassen konnte sich RTL darüber hinaus auch auf sein Promi-Magazin "Exclusiv", das zuvor mit 15,9 Prozent Marktanteil ebenso überzeugte wie später "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Der Soap-Dauerbrenner brachte es in der klassischen Zielgruppe auf sehr gute 14,7 Prozent Marktanteil.

In der Primetime aber blieb RTL, wie alle anderen großen Privatsender, in Konkurrenz zur Fußball-WM ohne Chance: So erreichte eine alte Ausgabe der "Ultimativen Chartshow" im Schnitt nur 950.000 Menschen und einen Marktanteil von 5,4 Porzent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bemerkenswert ist allerdings, dass es zumindest gelang, im Laufe des Abends zuzulegen: Das "Nachtjournal" steigerte sich später nämlich noch auf sehr gute 13,2 Prozent Marktanteil und erreichte sogar ein paar junge Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als die zuvor gezeigte Show mit Oliver Geissen.

Anders dagegen die Lage in Sat.1, wo "99 - Wer schlägt sie alle?" mit einer Wiederholung bei 4,0 Prozent Marktanteil hängen blieb und auch "Schätze die Plätze" danach nicht über schwache 4,2 Prozent hinauskam. Für ProSieben lief es sogar noch schlechter: Zwar erreichte der Spielfilm "Die glorreichen Sieben" insgesamt immerhin 830.000 Personen, doch mehr als ein Marktanteil von 3,3 Prozent war in der Zielgruppe nicht zu holen. Die anschließende "Gladiator"-Wiederholung fiel gar auf magere 2,5 Prozent zurück.

Auf ähnlicher Flughöhe bewegte sich daneben auch Vox, das sowohl mit "Goodbye Deutschland" als auch "The Dark Knight" jeweils nur einen Marktanteil von 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, während RTLzwei mit dem Spielfilm "Verblendung" auf 2,4 Prozent kam. Schlusslicht war Kabel Eins, wo "Navy CIS" den Marktanteil zeitweise auf desolate 0,9 Prozent drückte. Damit reihte sich der Sender unter anderem noch hinter RTL Super, RTL Up, Sat.1 Gold und dem Disney Channel ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;