am 05.06.2025 - 14:08 Uhr

Am 22. Juni wird das ZDF die "Terra X"-Doku "Titan - Todesfahrt zur Titanic" ausstrahlen. Der Film von Pamela Gordon, enthüllt die Ursachen des Unglücks, das sich vor zwei Jahren ereignete, als fünf Menschen an Boot eines Tauchboots der Betreiberfirma OceanGate starben, das sie zum legendären Wrack der "Titanic" in 3.800 Metern Tiefe bringen sollte.

Zum Streamen bietet das ZDF die Doku bereits ab diesem Freitag an - und damit einige früher als ursprünglich vorgesehen. Angekündigt war der Streaming-Start zuvor für den 18. Juni. Der neue Termin ist vermutlich kein Zufall, kommt der öffentlich-rechtliche Sender damit doch einer Netflix-Dokumentation zuvor, die sich ebenfalls mit dem Unglück befasst. Der Streamingdienst wird "Titan: Die OceanGate-Katastrophe" ab dem 11. Juni zum Abruf bereitstellen.

An Bord des Tauchboots befand sich auch der Erbauer und Chef der Betreiberfirma Stockton Rush, der das Wrack der "Titanic" mehrfach erreichte, ehe schon ein Jahr vor der Implosion ein immenser Knall während des Auftauchens zu hören war - was allerdings nicht zu einer Einstellung der Tauchgänge führte.