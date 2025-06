Ab dem 18. Juli steht die achtteilige französische Action-Krimiserie "Cat's Eyes" von TF1, an der sich das ZDF im vergangenen Jahr schon die Rechte gesichert hatte, beim ZDF zum Streamen bereit. Daneben hat man eine lineare Ausstrahlung ab dem 27. Juli angekündigt. ZDFneo zeigt dann immer sonntags um 20:15 Uhr Doppelfolgen.

"Cat's Eyes" basiert auf einer Manga-Serie des japanischen Zeichners Tsukasa Hojo, die in den 1980er Jahren auch als Anime-Serie umgesetzt wurde. Hierzulande war diese unter dem Titel "Ein Supertrio" einst bei RTLzwei zu sehen. Bei der von TF1 bei Big Band Story in Auftrag gegebenen Produktion handelt es sich im Unterschied dazu jedoch um eine Realverfilmung.

In "Cat's Eyes" spielen Camille Lou ("Women at War"), Contance Labbé ("Balthazar") und Claire Romain ("Where It All Begins") die Chamade-Schwestern Tam, Sylvia und Alexia, die auf der Jagd nach den schönsten und sichersten Kunstwerken von Paris sind. Nach Jahren der Trennung kommt das Trio wieder zusammen, um ein Kunstwerk zu stehlen, das in einer hochkarätigen Ausstellung am Eiffelturm gezeigt wird. Die Geschwister hoffen, dass das Kunstwerk, das ihrem Vater gehört, ihnen helfen wird, das Geheimnis seines Verschwindens zu lösen, als ein Feuer in seiner Kunstgalerie ausbrach. Der Polizeichef und Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen Quentin Chapuis (Mohamed Belkhir) kommt ihnen bald auf die Spur.