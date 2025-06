am 09.06.2025 - 08:21 Uhr

Trauer um Carlo von Tiedemann: Der langjährige NDR-Moderator starb am Sonntag in Hamburg. Seit 1971 war Tiedemann als Moderator für den öffentlich-rechtlicher am Mikrofon und prägte dessen Programm sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Große Popularität erlangte er nicht zuletzt mit der Moderation der "Aktuellen Schaubude", die er ab 1976 zunächst mit Alida Gundlach und später mit Victoria Voncampe präsentierte - damals noch bundesweit im Ersten. Im NDR Fernsehen war er von 1997 bis 2004 erneut Co-Moderator der Unterhaltungsshow.

"Wenn auf einen Menschen die Bezeichnung 'NDR-Urgestein' zutrifft, dann ist es Carlo von Tiedemann", sagte NDR-Intendant Joachim Knuth. "Mit seiner flapsigen, spontanen und herzlichen Art begeisterte er mehrere Generationen und gehörte unangefochten bis zuletzt zu unseren absoluten Publikumslieblingen. Der NDR hat 'Carlo' viel zu verdanken - sein Tod ist ein herber Verlust. Unser Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Familie."

Nach journalistischen Stationen, die ihn mit dem Springer-Auslandsdienst zeitweise auch nach Buenos Aires führten, begann Carlo von Tiedemann 1971 als Reporter beim NDR-Hörfunk. Später moderierte er bei NDR 2 Sendungen wie die "Plattenkiste" oder "Sweet, soft & lazy", ehe sein bundesweiter Durchbruch mit der "Schaubude" folgte. 1984 sorgte sein zwischenzeitlicher Wechsel zum ZDF für Aufsehen, doch nach zehn Folgen war für ihn dort mit seiner Unterhaltungssendung "Show & Co. mit Carlo" schon wieder Schluss, sodass der Moderator, mit bürgerlichem Namen Carl Ferdinand Hanns-Joachim Franz-Friedrich von Tiedemann, wieder zum NDR zurückkehrte, wo er als Moderator der "NDR Quizshow", aber auch mit Formaten wie "Carlos Koch-Chaos", "Carlo tauscht..." oder "Carlo und Wigald auf Kur" noch lange Erfolge feierte. Zudem stand er immer wieder in kleineren Gastrollen vor der Kamera - etwa im "Tatort", bei "Adelheid und ihre Mörder" und im "Großstadtrevier".

Dem Radio blieb Carlo die ganze Zeit lang treu: Auf NDR 2 war er bis 1997 zu hören, seitdem beim Hamburger Stadtsender NDR 90,3 - zuletzt mit der Rubrik "Carlo kennt sie alle", die auch der Name seiner späteren Sendung bei NDR Schlager war. In den vergangenen Jahren hatte Carlo von Tiedemann immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun ist er mit 81 Jahren gestorben.