Am Montagabend wurden im Rahmen des Banff World Media Festival wieder die Rockie Awards verliehen. Aus deutscher Sicht war es allerdings kein erfolgreicher Abend. Mit der von Turbokultur für die ARD produzierten Serie "Die Zweiflers" über den Alltag einer jüdischen Familie in Frankfurt am Main sowie der von Bantry Bay produzierten ZDF-Serie "Push" über drei Hebammen hatten zwar gleich zwei deutsche Serien die Chance auf eine Auszeichnung als beste nicht-englischsprachige Drama-Serie, letztlich setzte sich im kanadischen Banff aber eine kanadische Produktion durch.

Der Preis ging hier an die französischsprachige Science-Fiction-Serie "Distinct Society", die in Quebec produziert wurde. In dem Familiendrama verschwindet ein Junge. Als dessen Bruder wenige Meter von der Stelle, an der dieser zuletzt gesehen wurde, einen Kornkreis entdeckt, nimmt er an, dass es sich um eine Entführung durch Außerirdische handeln könnte. Zehn Folgen lang sieht man dann, wie er unermüdlich nach seinem Bruder sucht, während er zugleich auch von Zweifeln geplagt wird, ob es Außerirdische wirklich gibt. Produziert wurde die Serie von Blachfilms.

Auch in zwei anderen Kategorien waren deutsche Co-Produktionen im Rennen. Die deutsch-französische Produktion "Theodosia", die ZDF mit ZDF Studios und Cottonwood Media sowie in Zusammenarbeit mit HBO Max gemacht hat, musste sich in der Kategorie "Live Action: Youth" "Remnants" aus Israel geschlagen geben. Der deutsch-französische Dokumentarfilm "Sieben Winter in Teheran" von Regisseurin Steffi Niederzoll, der sich mit dem Schicksal der mit 19 Jahren zum Tode verurteilten Iranerin Reyhaneh Jabbari beschäftigt, musste in der Kategorie "Social Issues & Current Affairs" der britischen Produktion "Hell Jumper - Love under fire" den Vortritt lassen. "Hell Jumper" erhielt auch den Grand Jury Prize.

In der Kategorie "Competition Series & Game Shows" setzte sich die britische Variante von "The Traitors" durch, als beste englischsprachige Comedy-Serie wurde "We are Lady Parts" über eine muslimische Girl-Punkband ausgezeichnet. "The Day of the Jackal" erhielt den Preis als beste englisch-sprachige Drama-Serie. Beste Miniserie wurde "Lost Boys & Fairies" der BBC. Und der Preis für die beste animierte Serie ging an einen Klassiker: "Die Simpsons".