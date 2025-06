am 13.06.2025 - 10:40 Uhr

Dass es eine Fortsetzung von "SchleFaz" geben würde, hat Nitro bereits vor einigen Wochen angekündigt (DWDL.de berichtete). Nun steht auch fest, wann genau es weitergehen wird: Sechs neue Folgen der "schlechtesten Filme aller Zeiten" sind demnach ab dem 5. September auf dem bewährten Sendeplatz am Freitag um 22:15 Uhr zu sehen - also dort, wo "SchleFaZ" auch in der Vergangenheit schon bei Tele 5 lief.

Konkret werden zunächst die Filme "Zombiber", "Malibu Express", "Die Mumie schlägt zurück", "Biohazard", "Zombie Shark" und "Die drei Supermänner räumen auf" gezeigt, ehe es nach einer kurzen Pause ab dem 28. November mit vier weiteren Folgen weiergeht. Zum Staffel-Abschluss steigen Oliver Kalkofe und Peter Rütten sogar ins RTL-Archiv und nehmen den früheren Serien-Hit "Der Clown" ins Visier. Im Studio sind dann auch die Serienstars Sven Martinek und Eva Habermann.

Es handelt sich dabei zugleich um die 175. Folge - ein Jubiläum also, das Nitro zugleich schon im September zusammen mit den "SchleFaz"-Fans feiert. Für den 4. September hat der Sender zudem ein Live-Event in der Kölner Stadthalle angekündigt, in der es eine Preview der "SchleFaZ"-Folge zu "Der Clown - Tag der Vergeltung" zu sehen geben wird. Wer RTL+ abonniert hat, kann die Jubiläumsfolge indes bereits zum Staffelstart streamen. Die weiteren Folgen werden dort zudem jeweils vor ihrer TV-Ausstrahlung verfügbar sein.

Produziert wird "SchleFaZ" von Kalk TV, Produzenten sind Oliver Kalkofe und Jörg Strombach. Regie führt Jana König. Neben den klassischen Folgen der Reihe hat Nitro jüngst außerdem auch noch eine begleitende Dokumentationsreihe sowie einen Podcast in Aussicht gestellt, der tiefere Einbllicke mit Anekdoten und Hintergrundwissen bieten soll.