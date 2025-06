Das Erste verabschiedet sich von einer seiner zahlreichen Krimireihen am Donnerstagabend und lässt künftig nicht mehr in Barcelona ermitteln. Die Mitte April ausgestrahlte zehnte Folge "Brennendes Land" war zugleich die letzte, wie die ARD nun bestätigte. Produziert wurde die Reihe ab 2017 zunächst von Dreamtool Entertainment, ab Folge 5 übernahm dann die Sommerhaus Filmproduktion.

Gegenüber "Digitalfernsehen" begründete Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander die Entscheidung damit, die Reihe "nach sorgfältiger inhaltlicher und programmstrategischer Abwägung an einem erzählerisch stimmigen Punkt" beenden und "in hoher Qualität" abschließen zu wollen. Mit Clemens Schick und Anne Schäfer, die in den Hauptrollen zu sehen waren, wolle man künftig in anderen Projekten zusammenarbeiten.

Aus Quotensicht gehörte der "Barcelona-Krimi" zwar nicht zu den erfolgreichsten Donnerstags-Krimis im Ersten, war aber bis zuletzt ein Erfolg. Die letzten beiden Ausgaben erreichten rund 4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und Marktanteile von fast 20 Prozent.