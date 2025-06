am 17.06.2025 - 08:04 Uhr

Unter dem Titel "Garden Dreams" hat das ZDF jetzt die Ausstrahlung eines neuen Makeover-Formats angekündigt. Die Sendung ist erstmals am am 30. Juli zu sehen und läuft dann immer mittwochs auf dem Factual-Sendeplatz um 19:25 Uhr. In den fünf produzierten Folgen dreht sich nach ZDF-Angaben alles um "außergewöhnliche Landschaftsgestaltung" auf der spanischen Insel Mallorca. Mit dabei sind die Gartenplaner Lourdes Vázquez und Davit Arican.

Den Zuschauerinnen und Zuschauern von "Garden Dreams" will man "exklusive Einblicke in prachtvolle Privatparks und Luxuslandschaften illustrer Kundinnen und Kunden" liefern. Davit Arican und Lourdes Vázquez begleiten dafür Projekte der Gartenbaufirma von Joan Nadal, der in der Sendung ebenfalls beratend zur Seite steht. Der Fokus liegt bei Arican und Vázquez auf der Konzeption und Umsetzung "fantastischer Vegetationswelten" auf Mallorca.

"Hierbei stehen nicht nur die großen Träume und hohen Ansprüche der Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt, sondern auch eine naturnahe und naturangepasste Umsetzung", heißt es vom Sender. Zudem gewähre "Garden Dreams" exklusive Einblicke in prachtvolle Privatparks und Luxusanwesen illustrer Eigentümerinnen und Eigentümer. Den Zuschauerinnen und Zuschauern will man darüber hinaus auch Tipps und Anregungen für die eigenen Projekte liefern. Produziert wird die Sendung von AM:PM.

Gartenbauingenieur Davit Arican war in der Vergangenheit bereits im ZDF zu sehen, unter anderem in der Sendung "Duell der Gartenprofis". Landschaftsarchitektin Lourdes Vázquez wiederum leitet seit drei Jahren das Designstudio eines Landschaftsarchitekturbüros auf Mallorca.