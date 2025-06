Die Gesellschafterversamlung von Arte Deutschland hat am Mittwoch Benjamin Fischer zum 1. Oktober 2025 zum neuen hauptamtlichen Geschäftsführer von Arte Deutschland ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Markus Nievelstein an, der den Posten in den letzten neuen Jahren innehatte und sich nun in den Ruhestand verabschiedet. Vorausgesetzt die ARD-Gremien stimmen noch zu, wird Nievelstein auch ARD-Koordinator für Arte Deutschland. ZDF-Koordinator und zugleich nebenamtlicher Geschäftsführer für Arte Deutschland ist weiterhin Wolfgang Bergmann.

Benjamin Fischer leitet derzeit ARD-Online in Mainz. Als solcher verantwortet er die Streaming-Angebote der ARD, also vor allem Mediathek und Audiothek, und koordiniert die Digitalstrategie des Senderverbunds. Er war auch an der Gründung des ARD-ZDF-Streamingnetzwerks beteiligt. Doch auch für Arte GEIE in Straßburg war er schon tätig, zuletzt als stellvertretender technischer Direktor. Dort leitete er zentrale Innovationsprojekte, baute interdisziplinäre Teams auf und trieb die digitale Transformation des Senders voran.

Kai Gniffke, SWR-Intendant und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Arte Deutschland: "Benjamin Fischer vereint exzellente Digitalkompetenz, strategische Weitsicht und innovatives Denken. Er hat unter anderem entscheidenden Anteil daran, dass die ARD-Mediathek heute das erfolgreichste Streamingangebot aus Deutschland ist. Dabei hat er bewiesen, dass er ein geschickter Vermittler und eine erstklassige Führungspersönlichkeit ist. Damit ist Benjamin Fischer genau der Richtige für die Herausforderungen, denen sich Arte Deutschland heute und in Zukunft stellen muss."

Zudem gibt's weitere Personalien in der Straßburger Zentrale: Sylvie Stephan wird zum 1. Januar 2026 den Posten der geschäftsführenden Programmdirektorin übernehmen - bislang ist sie Stellvertreterin und Leiterin der Hauptabteilung Programmplanung lineare und non-lineare Angebote. Künftig hat sie dann die Gesamtverantwortung für die programmliche Ausrichtung von Arte. In dieser Funktion folgt sie auf Ingrid Libercier, die sich ab 2026 neuen Aufgaben bei Arte France widmen wird. Neuer Leiter der Hauptabteilung Programmplanung lineare und nichtlineare Angebote und stellvertretender Programmdirektor wird Christophe Jung, derzeitig Hauptabteilungsleiter der Medienforschung & Programmplanung bei Arte France. Gemäß der Satzung des Senders wechselt der Posten der geschäftsführenden Programmdirektorin von Arte GEIE alle vier Jahre zwischen der deutschen und der französischen Seite.