RTL+ hat seine Single-Frau für die neue Staffel "Make Love, Fake Love" gefunden: Elena Miras, die zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Bereich der Realitystars gehört. Erstmals zu sehen war sie 2017 bei "Love Island", das sie gewann. Es folgten Auftritte in unzähligen Reality-Formaten vom "Wo-ist-die-Fairness geblieben?"-Sommerhaus bis zum Dschungelcamp. Um dauerhaft den "Richtigen" zu finden war das bislang aber offenbar nicht dienlich.

Jedenfalls ist sie aktuell wieder Single, was sich ja vielleicht im Rahmen von "Make Love, Fake Love" ändern könnte. Dazu gilt es aber erstmal, die Faker zu entlarven. "Ich habe schon viel erlebt – im TV und im echten Leben. Aber heute weiß ich ganz klar, was ich nicht mehr toleriere. Und ich verspreche euch: Wer hier nur spielt und lügt, fliegt schneller raus, als er 'Traummann' sagen kann", kündigt Elena Miras an.

Das Prinzip von "Make Love, Fake Love": Sie zieht mit flirtwilligen Männern in eine Villa in Griechenland. Doch unter diesen sind auch welche, die in Wahrheit schon in festen Händen sind - und deren Partnerinnen in der Nachbarvilla wohnen. Am Ende winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro - aber nur, wenn Elena auf einen echten Single setzt, gewinnt sie gemeinsam mit diesem diese Summe. Entscheidet sie sich für einen Lügner, kassiert das Fake-Paar – und sie geht leer aus.

Neu ist in der kommenden Staffel übrigens auch die Moderatorin: Anstelle von Janin Ullmann wird Sandra Safiulov, besser bekannt als Selfiesandra, durch die Staffel führen. Die 3. Staffel, die Anfang des Jahres bei RTL+ zu sehen war, generierte in Summe mit allen Folgen über 14 Millionen Abrufe und gehört damit zu den erfolgreichsten Reality-Formaten bei RTL+. Wann die neuen Folgen starteten, ist noch nicht bekannt. Produziert wird "Make Love, Fake Love" von ITV Studios Germany.