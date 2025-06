Unter dem Titel "Silvester-Schlagerbooom 2025 live – Die Wunderlichtershow!" hat Florian Silbereisen zum Jahresausklang 2024 erstmals eine Silvester-Show im Ersten veranstaltet. Die Verhandlungen rund um die Show zogen sich lange, erst Mitte Oktober stand im vergangenen Jahr fest, dass es die Silvester-Sause tatsächlich geben wird. Angekündigt wurde sie damals als "einmalige Zugabe" anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der "Feste"-Reihe. Doch nun kommt alles anders - und Florian Silbereisen geht auch in diesem Jahr am letzten Tag des Jahres auf Sendung.

Zunächst hatte am Samstagabend die "Bild" über entsprechende Pläne des Bayerischen Rundfunks berichtet, beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel folgte schließlich die Bestätigung. "Noch wird umgebaut und noch wird geplant. Aber wenn alles klappt, können wir in diesem Jahr noch einmal gemeinsam ins neue Jahr starten", erklärte Silbereisen und verwies auf den Start des Kartenvorverkaufs am 12. Juli. Veranstaltet werden soll der "Silvester-Schlagerbooom" erneut im BMW Park in München, der Basketballarena des FC Bayern München.

Im Rahmen des "Schlagerbooom Open Airs" startete zudem schon der Ticketverkauf für zwei weitere "Feste"-Shows. Schlager-Fans können ab sofort für die "Schlagerchampions" am 10. Januar sowie die nächste Open-Air-Show im Juni 2026 Karten erwerben. Etwas kurios war die Tatsache, dass man am Samstag für die kommenden "Feste"-Shows warb - und dabei auch die Goldene Henne 2025 erwähnte. Das ist gar keine klassische "Feste"-Show, wird in diesem Jahr aber erstmals im Ersten ausgestrahlt - voraussichtlich mit Florian Silbereisen und Kai Pflaume als Moderatoren.

Dass man innerhalb der ARD an einer Fortsetzung des "Silvester-Schlagerboooms" arbeitet, kommt nicht überraschend - auch wenn die Ausgabe im vergangenen Jahr als einmaliges Event angekündigt war. Mit 4,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern holte Florian Silbereisen damals eine der höchsten Silvester-Reichweiten des Jahrzehnts für Das Erste. Die Live-Show war zudem die erfolgreichste Sendung des Tages.