Mitte Februar feierte die Reihe "Die Seenotretter" ihre Premiere in der ARD-Mediathek, wenig später folgte auch eine lineare Ausstrahlung im Dritten Programmen von NDR bzw. Radio Bremen. Mit dem Erfolg zeigen sich die Sender zufrieden und haben nun angekündigt, dass man bereits in den Vorbereitungen für eine zweite Staffel steckt. In sechs neuen Folgen soll es dann wieder um die Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gehen.

Seit dem Start der Kieler Woche werden neben in der Reihe schon bekannten DGzRS-Stationen unter anderem die Freiwilligen-Station Schilksee und die Station Laboe bei ihren spannenden Einsätzen begleitet. Videojournalist*innen und fest installierte Kameras sollen dabei wieder für intensive und unmittelbare Eindrücke von den Einsätzen auf See sorgen. Erstmals wird auch in der von der DGzRS betriebenen deutschen Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, gedreht. Diese koordiniert alle Einsätze auf Nord- und Ostsee.

NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "Mit dieser Serie erzählen wir nicht nur spannende Geschichten von Mut und Einsatzbereitschaft – wir machen sichtbar, wie wichtig und unverzichtbar die Arbeit der Seenotretter für unsere Gesellschaft ist. Ein norddeutsches Format mit Herz, Relevanz und Tiefgang." Sein Radio-Bremen-Kollege Jan Weyrauch ergänzt: "Die Arbeit der DGzRS verdient größte Anerkennung. Sie ist nicht nur beeindruckend, sondern auch lebenswichtig. Dass wir diese Einsätze in einer zweiten Staffel weiter begleiten und sichtbar machen können, freut uns sehr."

Produziert werden die neuen Folgen erneut von der Bremer Produktionsfirma Kinescope Film, nordmedia gibt Fördergelder dazu. Die Veröffentlichung der zweiten Staffel ist für 2026 geplant.