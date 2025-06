"Angemessen Angry" ist demnächst auch in Frankreich zu sehen, ZDF Studios hat die Serie, die hierzulande von Network Movie und Studio Zentral für RTL+ produziert wurde, an die Groupe M6 verkauft. Die Gruppe gehört zur RTL Group. Ausgestrahlt werden sollen die fünf Folgen beim Pay-TV-Sender Téva, der sich an ein weibliches Publikum richtet. Der Deal umfasst auch die erneute Lizenzierung der Serien "The Fall" mit Gillian Anderson und Jamie Dornan sowie "Bron" mit Kim Bodnia und Sofia Helin für den Streamingdienst M6+.

Bei RTL+ ist "Angemessen Angry" bereits seit November des vergangenen Jahres abrufbar. Die Serie erhielt nicht nur gute Kritiken (wie von DWDL.de), sondern auch einige Preise. So räumte die Produktion zwei Grimme-Preise ab, einmal den Publikumspreis und dann auch noch eine Auszeichnung für die beste Fiction. Bei der TeleVisionale ist "Angemessen Angry" als beste Serie ausgezeichnet worden. Nun können sich bald also auch die Menschen in Frankreich von der Qualität der Serie überzeugen. Der Verkauf erfolgte übrigens unter dem internationalen Titel des Formats - "SUPERmad".

Marie Bloching spielt in der Serie die Figur der Amelie, eine Hotelangestellte. Nach einem sexuellen Übergriff entwickelt Amelie übernatürliche Kräfte, mit denen sie Sexualstraftäter identifizieren und konfrontieren kann. Sie verdrängt ihr persönliches Trauma und beginnt, Selbstjustiz zu üben, indem sie über Gut und Böse urteilt – bis sie ihrem eigenen Vergewaltiger begegnet.

Mirela Nastase, Managerin Drama bei ZDF Studios, die den Deal vermittelt hat, sagt: "’SUPERmad’, würdiger Gewinner von zwei bedeutenden Grimme-Preisen, ist eine höchst originelle Dramedy, und ich freue mich sehr, dass sie ihre französische Premiere auf Téva haben wird." Und Catherine Schofer, Geschäftsführerin von Paris Première und Téva bei M6 Group, ergänzt: "’SUPERmad’ passt perfekt zum Programm von Téva mit seinem Fokus auf weibliche Themen. Stärkung der Selbstbestimmung, aber mit einer außergewöhnlichen Kombination aus Witz und Science-Fiction – diese Serie wird unseren Zuschauern definitiv gefallen. Wir werden die Serie im Rahmen eines Sonderabends anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen im November 2025 ausstrahlen."