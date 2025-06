Kurzfristige Programmänderung bei RTL: Die Kuppelsendung "Die Bachelors" wird entgegen früherer Planungen an diesem Mittwoch, den 25. Juni, doch nicht im linearen Programm des Senders zu sehen sein. Das hat RTL am Dienstag angekündigt. Stattdessen setzt man auf das Promi-Pool-Quiz "Splash!", das im vergangenen Jahr seine Premiere feierte. Für diesen Mittwoch hat man einen Zusammenschnitt der beiden Ausgaben aus 2024 angekündigt. Um 22:15 Uhr geht es wie geplant mit "RTL Direkt" weiter.

RTL spricht von "programmlichen Gründen", die zu der Entscheidung geführt hätten. Tatsächlich reicht ein Blick auf das Gegenprogramm, um zu verstehen, wieso man in Köln die "Bachelors" so kurzfristig aus der Schusslinie nimmt. Am Mittwoch ist die Konkurrenz durch die anderen Sender besonders groß: Im ZDF ist das immer starke "Aktenzeichen XY" zu sehen - hinzu kommt ein ungewöhnliches Fußballdoppel bei ProSieben und Sat.1.

Eigentlich sind die aktuell laufende U21-Fußball-EM sowie die Klub-Weltmeisterschaft in Sat.1 zu sehen, am Mittwoch überlappen sich allerdings die Spiele. Und so wird Sat.1 das U21-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich übertragen, während ProSieben die Klub-WM-Partie zwischen Borussia Dortmund und Ulsan HD FC überträgt. Beide Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen, die Vorberichte starten um 20:15 Uhr.

Bei dieser Konkurrenz hätten die "Bachelors" erwartbar wohl keine Chance gehabt, schon in den vergangenen Tagen erzielte Sat.1 mit der Klub-WM sowie der U21-EM immer wieder richtig gute Quoten. "Die Bachelors" dagegen startete in der vergangenen Woche ziemlich dürftig. Die Gesamtreichweite lag bei deutlich weniger als einer Million und in der klassischen Zielgruppe wurden nur 8,9 Prozent Marktanteil gemessen (DWDL.de berichtete). Die aktuelle Staffel wird im linearen Programm von RTL am 2. Juli fortgesetzt, das Finale verschiebt sich dementsprechend um eine Woche auf den 27. August. Die Veröffentlichung der Folgen bei RTL+ ist von der Änderung nicht betroffen.