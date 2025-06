AXN White hat sich die exklusiven Streaming- und Pay-TV-Rechte an der Serie "Bookish" gesichert und wird die 1. Staffel ab November in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen. Heute steht nun aber erstmal die Weltpremiere auf dem Italian Global Series Festival in Rimini auf dem Programm. Hinter der Serie steckt Mark Gatiss, der gemeinsam mit Polly Walker auch die Hauptrolle übernimmt.

Beschrieben wird die Serie als "stilvolles und farbenfrohes Krimidrama der etwas anderen Art, die "Nachkriegsnostalgie mit einem modernen Erzählton und einem feinen Gespür für Charaktere" verbinde. Im Mittelpunkt von "Bookish" steht der witzige, außergewöhnliche und blitzgescheite Buchladenbesitzer Gabriel Book (Mark Gatiss), der der Polizei hilft, die schwierigsten Verbrechen zu lösen.

Doch er selbst hat ein Geheimnis - als schwuler Mann in den 1940er Jahren lebt er in einer einvernehmlichen "Lavendelehe" mit seiner Jugendfreundin Trottie (Polly Walker). Nachdem er die Liebe seines Lebens im Krieg verloren hat, scheint Books Vergangenheit ihn plötzlich einzuholen und stellt ihn vor ein Rätsel, das selbst für ihn unlösbar scheint.

Noch vor der heutigen Weltpremiere und der Erstausstrahlung bei U&Alibi in Großbritannien gab's bereits grünes Licht für eine zweite Staffel. Die Dreharbeiten für sechs neue Folgen, die von Eagle Eye Drama produziert werden, beginnen noch in diesem Sommer. Der internationale Vertrieb liegt bei Beta Film.

Mark Gatiss war zuletzt mit "Mission: Impossible - The Final Reckoning" im Kino zu sehen, in der bei AXN White ausgestrahlten Serie "Nolly" spielt er an der Seite von Helena Bonham Carter. Große Bekanntheit erlangte er u.a. durch seine Rolle als Mycroft Holmes in "Sherlock", wo er auch Co-Autor und Creator ist. Polly Walker kennen die meisten wohl vor allem als Lady Portia Featherington im Netflix-Hit "Bridgerton".