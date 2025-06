Das ZDF stellt am 1. August das nächste "Neoriginal" zum Streamen bereit, an dem man diesmal gemeinsam mit der Produktionsfirma Big Blue und dem niederländischen Sender KRO-NCRV gearbetet hat. Alle vier Folgen der Dramedy "Don't Fall, Dance" werden dann veröffentlicht, sie laufen zudem am Dienstag, 5. August ab 22:30 Uhr auch linear in einem Rutsch bei ZDFneo.

Im Mittelpunkt der Serie steht Emma Maas, gespielt von Hanna van Vliet. Nachdem bei ihr im Kindesalter ein malignes Lymphom diagnostiziert worden war, musste sie jahrenlang gegen den Krebst und um ihr Leben kämpfen. Den Großteil ihrer Teenagerzeit verbrachte sie in Behandlung - doch nun gilt sie als geheilt und startet mit Vollgas in ihr Leben auf der Überholspur.

Als selbstbewusste junge Frau sprüht sie vor Lebensfreude und blickt mit trockenem Humor auf ihre Leidensgeschichte zurück. Nur ihre Mutter Marijke (Caya de Groot) hat mitunter Bedenken, dass sich Emma zu viel zumutet, weil sie alles Verpasste auf einmal nachholen will. In jedem Fall legt Emma ein atemberaubendes Tempo vor: Nachdem Emma Theaterwissenschaft in Utrecht studiert hat, findet sie ihren Traumjob als Redakteurin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Außerdem arbeitet sie an einem Buch.

Auch in der Liebe hat sie ihr Glück gefunden und lebt nun mit dem Chemiker Sebastiaan (Chris Peters) zusammen. Als Seb ein lukrativer Job bei einer Ölfirma in New York angeboten wird, beschließt Emma, mit ihm in die USA zu ziehen. Doch damit nicht genug: Die beiden sorgen dafür, dass ihre Abschiedsparty gleichzeitig zur Hochzeitsfeier wird.