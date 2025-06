am 26.06.2025 - 08:00 Uhr

Eva Obieglo und Oliver Peege werden befördert. Redseven Entertainment beruft die beiden zum 1. Juli zu Produzenten von "Germany’s Next Topmodel", das hat die Produktionsfirma gegenüber DWDL.de bestätigt. Beide haben das Format seit Staffel zehn (2015) maßgeblich geprägt, seither hat die Modelsuche von und mit Heidi Klum einen großen Wandel durchlebt. Das klassische Schönheitsideal von vor 10 oder 20 Jahren zählt nicht mehr, man setzt mittlerweile auch auf ältere Models, seit dem vergangenen Jahr dürfen auch Männer mitmachen. Feste Juroren an der Seite von Heidi Klum gibt es seit 2019 nicht mehr.

Eva Obieglo ist seit 2015 bei Redseven Entertainment, bei "GNTM" begann sie als Realisatorin und stieg schnell zur Producerin auf. Seit 2018 ist sie Executive Producerin der Show. Oliver Peege ist seit 2013 bei Redseven Entertainment und startete bei der Modelshow als Seniorproducer. Seit Staffel 16 verantwortet er die Inhalte der Show als Creative Director. Beide berichten als Produzenten künftig an die Redseven-Geschäftsführung.

Jobst Benthues, Vorsitzender der Geschäftsführung Redseven Entertainment: "Der Erfolg von GNTM gründet seit über zwei Jahrzehnten im Zusammenspiel aus steten Veränderungen und festen Konstanten. Dieser Spirit bestimmt auch unser neues Team, das aus erfahrenen und neuen Mitgliedern besteht: Mit Eva und Oliver setzen wir auf zwei sehr erfahrene Kolleg:innen, die beide seit Staffel 10 in unterschiedlichen Rollen am Format mitgewirkt haben – und daher jetzt nur folgerichtig zu Produzent:innen aufsteigen. Ihre Leidenschaft und ihr Einsatz haben die Sendung zu dem gemacht, was sie heute ist. Wir wünschen den beiden weiterhin viel Erfolg und viel Spaß bei ihren neuen Aufgaben."

Und auch Heidi Klum äußert sich zu dem Aufstieg der beiden Neu-Produzenten. Sie sagt: "Mit Eva und Oliver an meiner Seite durfte ich in den letzten zehn Jahren eine außergewöhnliche Reise erleben. Gemeinsam haben wir aus der Show eine der stärksten Marken im deutschsprachigen TV gemacht. Daher freue ich mich, diesen Weg in den kommenden Jahren weiter mit ihnen zu gehen und die Erfolgsgeschichte GNTM fortzusetzen."

Die jüngste Staffel von "Germany’s Next Topmodel" ist gerade erst zu Ende gegangen. Im Schnitt verfolgten 1,55 Millionen Menschen das Finale, die Nettoreichweite lag sogar bei fast 4 Millionen. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte die Show starke 22,4 Prozent Marktanteil, das war der höchste Final-Marktanteil seit 2021 und der höchste Wert der Staffel. Generell hat die Strategie, zu Beginn der Staffel die Männer- und Frauen-Ausgaben zu trennen und so auch die gesamte Staffel aufzublähen, für rückläufige Reichweiten und Marktanteile gesorgt.