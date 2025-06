Da wird mancher frühere Programmdirektor gestaunt haben: Der 3. Stuttgarter Moderationspreis wurde am Donnerstagabend zum Ausrufezeichen für die Vielfalt von Talenten einer neuen Generation von Moderatorinnen. Männer sind in diesem Fall auch nicht mitgemeint. Die Bühne im SpardaWelt Eventcenter unweit der Dauerbaustelle Stuttgart 21 gehörte am Donnerstagabend - neben Moderator und Preispaten Ingo Zamperoni - gleich sechs Gewinnerinnen in vier preiswürdigen Kategorien, die jeweils mit 1.500 Euro dotiert sind. Der Preis wird ausgelobt vom Institut für Moderation an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Mit fast 300 Bewerbungen erreichte die zum dritten Mal verliehene Auszeichnung den bislang größten Zuspruch.

Die Studierenden haben über die Nominierungen entschieden, sowie beim Sonderpreis Baden-Württemberg auch über die Auszeichnung. In den anderen Kategorien lag die finale Entscheidung bei einer externen Fachjury, die im dritten Jahr aus Aycha Riffi (Grimme-Akademie), Prof. Dr. Wolfgang Schweiger (Universität Hohenheim), Laura Terberl (Süddeutsche Zeitung) und DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath sowie erstmals Manuela Weyh (SWR) bestand. Institutsdirektor Prof. Stephan Ferdinand betont: „Es tut gut, so viel journalistische Professionalität in der Moderation zu sehen und zu hören. Die ausgezeichneten Beiträge sind ein starkes Signal – ganz im Sinne von: ‚Flood the zone with quality!‘“

© Tabea Guenzler

© Tabea Guenzler

© Tabea Guenzler

© Tabea Guenzler

Nach dem Preis ist bereits vor dem Preis: Pate Ingo Zamperoni und Projektleiter Johannes Meyer verrieten zum Finale des Abends, dass der Stuttgarter Moderationspreis fortgeführt und 2026 erneut vergeben wird. Das Datum steht ebenso bereits fest: Donnerstag, der 25. Juni. Meyer animiert private Radio- und TV-Stationen bei den Einreichungen noch aktiver zu sein. Hindernis dürfte allerdings oft wohl auch die Flüchtigkeit von besonders guten Moderationen im Broadcasting sein - im Vergleich zu abrufbaren Formaten.