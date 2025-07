am 01.07.2025 - 09:59 Uhr

Noch steht alles unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartell- und Medienkonzentrationsbehörden, doch erhält RTL das erhoffte grüne Licht und darf Sky Deutschland schlucken, wäre es die größte Übernahme auf dem heimischen TV-Markt seit vielen Jahren. In seiner Kommunikation zum Deal hat sich RTL vor allem auf die Tatsache konzentriert, dass man durch den Erwerb aufschließen würde zu Netflix und Prime Video - sprich: Viele neue Streaming-Abonnentinnen und Abonnenten hinzugewinnen würde.

Da wären einerseits die Sky-Sender, die bei einer Freigabe des Deals ohne Auflagen künftig zu RTL gehören würden. Der Pay-TV-Sender betreibt etliche Sportkanäle, aber auch Sender wie Sky One, Sky Showcase, Sky Krimi, Sky Atlantic, Sky Documentaries oder Sky Nature. Was bislang in der öffentlichen Debatte weitgehend unbemerkt blieb: Auch die Pay-TV-Kanäle aus dem Hause NBC Universal Global Networks Deutschland würden nach Abschluss des Deals zum Kölner Medienkonzern gehören. Unter dem Dach von NBCU werden heute noch die Sender 13th Street, Syfy und Universal TV betrieben. Und weil die früher eigenständige Einheit längst auch zu Sky Deutschland gehört, ist sie Teil des RTL-Deals, wie eine Unternehmenssprecherin jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt hat.

2018 hatte die NBC-Mutter Comcast den Sky-Konzern übernommen und die beiden Unternehmen zusammengelegt. In Deutschland musste sich das deutlich kleinere Team von NBC Universal unterordnen - und aus der Münchner Innenstadt nach Unterföhring zu Sky. Die langjährige Chefin von NBC Universal Global Networks Deutschland, Katharina Behrends, berichtete zunächst an den damaligen Sky-Chef und verließ das Unternehmen schließlich.

Übrigens: Bei der Übernahme für den kompletten Sky-Konzern (also auch inkl. UK und Italien) zahlte Comcast einst noch fast 40 Milliarden Dollar. RTL legt für Sky Deutschland, dazu gehören auch die Aktivitäten in Österreich und der Schweiz, erst einmal nur 150 Millionen Euro auf den Tisch. Diese Summe kann noch um 377 Millionen Euro anwachsen, sofern die RTL-Aktie gewisse Hürden überspringt.