Rapper Bushido und Ballermann-Sängerin Isi Glück werden in der kommenden Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" an der Seite von Urgestein Dieter Bohlen in der Jury sitzen. Das hat RTL nun auch offiziell bestätigt, nachdem "Bild" schon vor einigen Tagen über die Personalien spekuliert hatte (DWDL.de berichtete). Die beiden Neuzugänge lösen Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana ab, die Jury wird als von vier auf drei Mitglieder verkleinert.

Spannender als die Personalien ist allerdings ein anderes Detail, über das RTL informierte: Nach Angaben des Privatsenders soll die 22. "DSDS"-Staffel nämlich im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden, sodass es 2025 also gar keine neuen Folgen des Dauerbrenners zu sehen geben wird.

Im vergangenen Jahr hatte RTL die Ausstrahlung vom Jahresbeginn auf den Herbst geschoben - und verhinderte damit auch eine Kollision mit Stefan Raabs "Chefsache ESC", zu deren Zukunft sich RTL bislang übrigens noch nicht geäußert hat. Unverändert bleibt indes die Tatsache, dass "Deutschland sucht den Superstar" auch weiterhin von UFA Show & Factual produziert wird.

"Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück - drei starke Charaktere, drei Welten, eine Jury", so Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland. "Diese besondere Konstellation aus Poptitan, Rap-Credibility und Schlagerliebe trifft zum ersten Mal aufeinander und verspricht frische Impulse und spannende Geschichten." Zugleich ist die Rede von einer "Staffel voller musikalischer Heldenreisen".

Konfrontation ist außerdem schon mal vorprogrammiert. "Bushido und ich werden auf jeden Fall völlig verschiedene Meinungen zu gewissen Musikgenres haben", sagt Dieter Bohlen. "Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Bushido Schlager gut findet. Ich höre mir jetzt auch nicht den ganzen Tag harten Rap an. Ich stehe einfach auf große Balladen, auf tolle Melodien und tolle Stimmen. Und dann haben wir mit Isi Glück noch eine erfolgreiche Ballermann Sängerin in der DSDS-Jury. Ich hoffe, dass wir uns gut verstehen."

Bushido bezeichnete seine Rolle in der Jury als "Ehre". Und: "In einer Zeit, in der sich alles schnell verändert, will ich helfen, echte Stimmen zu finden - Menschen mit Geschichten, mit Kämpfen, mit Herz. Ich hab' viele begleitet, die heute ihre Träume leben. Jetzt ist es an der Zeit, neuen Talenten den Weg zu zeigen. Nicht nur für den Applaus – sondern für etwas, das bleibt." Isi Glück wiederum hofft, "dass wir einen Superstar finden, der auch nach der Staffel auf Events auftreten und stattfinden wird".