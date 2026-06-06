Die "heute-show" hat sich am späten Freitagabend mit starken Quoten im ZDF in die Sommerpause verabschiedet. Zum Staffel-Abschluss schalteten ab 22:29 Uhr noch einmal durchschnittlich 3,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 22,6 Prozent schraubten. Damit markierte die "heute-show" zum Abschied überraschend sogar die - gemessen an vorläufig gewichteten Daten - höchste Reichweite der Staffel.

Noch besser lief es für die Nachrichtensatire mit Oliver Welke bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 740.000 Personen nicht nur für herausragende 24,0 Prozent Marktanteil, sondern auch den ungefährdeten Tagessieg vor dem Fußballspiel im Ersten und dem "Let's Dance"-Special bei RTL sorgten.

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14-49 Jahre

Im weiteren Verlauf gelang es dem ZDF zugleich, viele Menschen auch für ein "USA-Spezial" von "Sketch History" vor dem Fernseher zu halten. Mit 2,22 illionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte das Comedy-Format nach 23 Uhr noch sehr gute 16,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpulikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen 17,5 Prozent erzielt wurden. Blickt man auf die Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen, dann brachte es "Sketch History" sogar auf einen Marktanteil von 18,2 Prozent, nachdem die "heute-show" zuvor schon mit 23,7 Prozent abräumte.

Dazu kommt, dass sich der Sender um 20:15 Uhr schon auf seinen Krimi-Dauerbrenner "Der Alte" verlassen konnte. Trotz Wiederholung ging die Serie beim Gesamtpublikum mit 3,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als meistgesehene Sendung des Tages hervor. Starke 20,5 Prozent Marktanteil wurden erzielt, während es bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin noch für 7,6 Prozent reichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;