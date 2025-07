DMAX hat die Fortsetzung seiner im vergangenen Jahr gestarteten Eigenproduktion "Die Kenia-Connection – Zwischen Motoröl und Palmenstrand" angekündigt. Die zweite Staffel wird allerdings nicht mehr unter diesem Titel, sondern als "Heino – ein Kölner in Kenia" ausgestrahlt. Die neuen Folgen sind ab dem 26. August immer dienstags ab 21:15 Uhr zu sehen. Insgesamt acht neue Ausgaben wird der Männersender ausstrahlen - Staffel zwei ist damit doppelt so umfangreich wie der erste Durchlauf.

Trotz des neuen Titels ändert sich inhaltlich nur wenig. Auch im vergangenen Jahr ging es schon um Heino. Der Deutsche ist vor mehr als 30 Jahren von Köln nach Kenia ausgewandert. Dort kümmert sich der ehemalige Dachdeckermeister nicht nur um ein Hotel mit eigener Öko-Farm, sondern auch noch um mehrere Werkstätten. In Staffel zwei gibt’s im Hotel nach einem Unwetter viel zu erledigen - und darüber hinaus stehen ungewöhnliche Projekte an.

So will Heino einen selbstgebauten Truck mit Frittenfett-Antrieb ausstatten und ein klassisches Tuk-Tuk endlich so umbauen, dass es mit Sonnenenergie durch die Gegend fahren kann. "Immer wieder ist dabei das Improvisationstalent des genialen Tüftlers gefragt, um die eigene Lebensgrundlage und die seiner Angestellten am Laufen zu halten – gar nicht so einfach, wenn weder Strom noch Notstromaggregat funktionieren, Geschäftspartner versuchen, Heino übers Ohr zu hauen, und zu allem Überfluss auch noch giftige Raupen die notwendigen Arbeiten erschweren", heißt es in einer Programmankündigung von DMAX.

Produziert wird "Heino – ein Kölner in Kenia" im Auftrag von Warner Bros. Discovery Deutschland unter der Leitung von Executive Producer Claudia Smykalla von der Akoya Media Anschütz & Rapputan GbR. 2024 erzielten die vier Ausgaben von "Die Kenia-Connection – Zwischen Motoröl und Palmenstrand" solide Quoten, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei etwa 2 Prozent. Mehr als 200.000 Menschen schalteten ein.