"The party never stops". Unter diesem Motto hat Netflix jetzt eine Fortsetzung der Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" über die beiden Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz angekündigt. In einem kurzen Instagram-Video verraten die beiden Musiker auch, dass die Dreharbeiten bereits laufen. 2026 soll es dann die dritte Staffel beim Streamingdienst zu sehen geben, die neuesten Folgen der zweiten Staffel wurden erst vor rund drei Wochen bei Netflix veröffentlicht.

Genügend Geschichten, die es zu erzählen gibt, dürften jedenfalls vorhanden sein. Ein großer Erzählstrang der zweiten Staffel war jedenfalls das Liebes- und Beziehungsleben von Bill, um das es nicht sonderlich gut bestellt ist. Mit Schlagersänger Marc Eggers ist jedenfalls alles aus, das wurde in Staffel zwei nur noch kurz in der letzten Folge angerissen. In den neuen Folgen könnte es hier also neue Einblicke geben. Und auch der Poolbau auf Bills Anwesen in Hollywood ist längst noch nicht fertiggestellt.

Eine gute Nachricht ist die Fortsetzung freilich für das Team von Constantin Entertainment, das hinter der Produktion steht. Otto Steiner hat die ersten beiden Staffel produziert und es geschafft, mit Humor und Leichtigkeit das Genre der Promi-Dokusoaps ein Stück weit neu zu erfinden. Auch die zweite Staffel lebte von der Leichtigkeit der Kaulitz-Zwillinge sowie ihrer Authentizität. Als Executive Producer von "Kaulitz & Kaulitz" fungieren Caroline Rußwurm und Per Lars Eppmann, Regie führen Annika Blendl und Michael Schmitt.

Genaue Abrufzahlen der neuen Folgen gibt es nicht, jedoch schaffte es "Kaulitz & Kaulitz" in den Netflix-internen Top 10 sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz in der ersten Woche nach Veröffentlichung auf Platz eins der beliebtesten Shows. Während es in Österreich und der Schweiz in der Woche danach für die Plätze drei und vier reichte, schafften die Zwillinge in Deutschland den zweiten Platz, sie mussten sich hierzulande nur der finalen Staffel von "Squid Game" geschlagen geben. Für eine Platzierung in den globalen Top 10 reichte es für Staffel zwei dagegen (noch) nicht.