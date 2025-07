Bei Vox hat sich jemand in Alliterationen verliebt: Vom „Henssler-Herbst“ mit dem „Koch-King“ ist die Rede, in einer Kommunikation, die nicht zufällig an diesem Donnerstagvormittag erfolgt. Mit drei neuen Formaten positioniert sich Vox als TV-Heimat von Steffen Henssler, verspricht „frische Herausforderungen, neue Konstellationen und altbekannten Ehrgeiz.“ Die Ankündigung von Vox erfolgt nur wenige Stunden bevor ProSiebenSat.1 am Donnerstagnachmittag in Hamburg seine Programm-Highlights für die kommende Saison vorstellt - und dabei Steffen Henssler als Neuzugang in der Jury von „The Taste“ feiern wird.

© Vox / Boris Breuer

In vier Folgen von „Europa grill den Henssler“ (produziert von ITV Studios Germany) tritt er gegen ganz Europa an. Jede Folge widmet sich vier Ländern, die von einem Traditionskoch und einem Promi-Paten vertreten werden. Sie fordern den TV-Koch mit landestypischen Gerichten heraus. Bei "Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer" (produziert von Fandango) geht es um die perfekte Pizza. Gemeinsam reisen Steffen Henssler und Johann Lafer durch Norditalien – auf der Suche nach dem besten Teig, dem stärksten Geschmack und dem Titel bei der Pizza-Weltmeisterschaft.

Das Trio der Format-Ankündigungen für den kommenden Herbst komplett macht "Hensslers Dreamteam“: In der von MoveMe produzierten neuen Primetime-Show tritt Henssler zusammen mit Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl gegen andere hochkarätige Kochteams in insgesamt vier Koch- und drei Quizrunden an. Gespielt wird um Zeitbudgets, die im Kochfinale wertvoll werden. Zu diesem wie anderen Formaten gibt es von Vox noch keine genaue Terminierung: "Wann die neuen Formate auf den Tisch kommen, gibt Vox wie immer rechtzeitig bekannt." Im Spätsommer folgt außerdem noch das diesjährige "Grill den Henssler - Sommer-Special" - ebenfalls allerdings noch ohne Terminierung.

"Steffen Henssler ist in der Top-Liga unserer beliebtesten Vox-Stars – und u.a. mit seiner Koch-Show 'Grill den Henssler' seit über einem Jahrzehnt sehr erfolgreich bei uns im Programm. Umso mehr freut es uns, dass Steffen Henssler und wir unseren Zuschauern im Herbst gleich mehrere, neue Formate servieren können, die wir gemeinsam mit ihm entwickelt haben“, erklärt Vox-Chefin Kirsten Petersen heute. Und was sagt Henssler laut Pressemitteilung? "Volle Kraft voraus - ich freue mich auf den Herbst und die neuen Formate bei Vox!“