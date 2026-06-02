Während in der Census+-Messung der AGF im Mai Amazon mit der Serie "Off Campus" alles abgeräumt hat, zieht bei den wöchentlichen Programmmarken derzeit ein anderes Amazon-Format allen davon: "LOL: Last One Laughing". Der Unterschied beider Auswertungen: Während bei Census+ jeder technisch gemessene Videostart pro Einzelfolge gezählt wird, geht es hier nun um die Nettoreichweiten auf Basis ganzer Programmmarken - also wieviele unterschiedliche Personen mindestens einmal mit einem "LOL"-Inhalt (auch egal welcher Staffel) innerhalb einer Kalenderwoche in Kontakt kamen.

2,234 Millionen waren es im Falle von "LOL" in der Woche zwischen dem 18. und 24. Juli, das waren nochmal 165.000 als in der Woche zuvor, als die siebte Staffel neu an den Start gegangen war. "Off Campus" lag mit 1,277 Millionen erreichten Personen deutlich dahinter, legte im VErgleich zur Vorwoche aber sehr deutlich um rund eine halbe Million zu - und war auch auf dieser Basis für Amazon ein voller Erfolg. Und Amazon schaffte es dank "The Boys" sogar noch ein drittes Mal in die Top 10. "The Boys" hielt sich nun die vierte Wochen in Folge über der Millionen-Marke.

Abseits von Amazon war es diesmal die "Sportschau" der ARD, die am stärksten punkten konnte. In die entsprechende Woche fiel beispielsweise das Finale des DFB-Pokals und damit auch der Finaltag der Amateure, den die ARD umfangreich begleitete. Die RTL-Nachrichtenmarke "ntv Nachrichten" komplettierte das Treppchen und setzte sich damit auch gegen "Tagesschau" und "ZDFheute" durch.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 21

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only LOL: Last One Laughing Germany Amazon 2,234 Sportschau ARD 1,646 ntv Nachrichten RTL 1,568 Tagesschau ARD 1,451 Off Campus Amazon 1,277 ZDFheute ZDF 1,193 Mama ist die Best(i)e ZDF 1,068 The Boys Amazon 1,043 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen RTL 1,027 Kampf der Realitystars RTLzwei 1,025 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,925 Sturm der Liebe ARD 0,818 Tatort ARD 0,739 Welt News Axel Springer 0,706 heute-show ZDF 0,620 Rote Rosen ARD 0,602 In aller Freundschaft ARD 0,581 In höchster Not - Bergretter im Einsatz ARD 0,554 ZDFinfo Doku ZDF 0,554 Germany's Next Topmodel Joyn 0,523

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 18.05.2026-24.05.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17725 vom 01.06.2026

Bemerkenswert hoch ist auch die Streaming-Reichweite von "Mama ist die Best(i)e" - hier dürfte auch geholfen haben, dass der Zweiteiler auch linear hervorragend lief, Teil 2 aber erst am späteren Abend. Viele dürften wohl Teil 2 also auch im ZDF-Streamingportal nachgeholt haben. Im Reality-Bereich gibt's weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen "Prominent getrennt" und "Kampf der Realitystars" - wobei erstmals nun "Prominent getrennt" ganz knapp die Nase vorn hatte. Beide Realityformate bescherten RTL+ aber erneut den Sprung über die Millionen-Marke.

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.