Schon vor vielen Jahren sorgte das "Promi-Box" eine Zeit lang im Fernsehen für hohe Quoten. Inzwischen lebt die Idee unter dem Namen "Fame Fighting" weiter und hat sich bei "Bild" augenscheinlich als ertragreiche Veranstaltung etabliert, um zahlende Abonnentinnen und Abonnenten an Land zu ziehen. Kein Wunder also, dass "Bild" auch in Zukunft auf dieses Event setzen wird.

Wie Axel Springer am Mittwoch mitteilte, hat "Bild" jetzt die weltweit exklusiven Übertragungsrechte für das "Fame Fighting" bis einschließlich 2029 erworben. Die neue Vereinbarung umfasst mindestens ein "Fame Fighting"-Event pro Jahr und garantiert damit mindestens vier weitere Veranstaltungen bei "Bild", nach dessen Angaben sich "Fame Fighting" den vergangenen Jahren "als eines der erfolgreichsten und aufmerksamkeitsstärksten Influencer- und Celebrity-Boxformate im deutschsprachigen Raum etabliert" hat.

"Die vergangenen Events haben gezeigt, welches große Interesse in diesem Format steckt. Deshalb freuen wir uns, die Partnerschaft langfristig auszubauen und den Fans auch in den kommenden Jahren weiter die größten Kämpfe und spannendsten Geschichten exklusiv bei 'Bild' präsentieren zu können", sagte Carli Underberg, Stellvertretender Chefredakteur Sport der Bild-Gruppe und Welt & Editorial Partnerships.

Der nächste Termin steht bereits fest: "Fame Fighting 4" findet demnach am 17. Oktober in der Grugahalle Essen statt. "'Fame Fighting 4' ist das klassische Promi-Boxen, wie man es kennt", sagte Gründer und Initiator Eugen Lopez, der schon mal eine Show verspricht, "die die Grenzen sprengt".