Zahlreiche Wrestling-Fans warteten am Montagabend auf die Ausstrahlung von "WWE Evolutions" bei ProSieben Maxx - vergeblich, wie sich zeigte. Denn anstelle der zweiten Auflage des Frauen-Wrestling-Events - erstmals seit sieben Jahren wieder ausgetragen -, strahlte der Privatsender zahlreiche Folgen der Dokusoap "Shipping Wars - Die Transporter" aus, ohne das Publikum über die kurzfristige Programmänderung zu informieren.

Sebastian Hackl, langjähriger WWE-Kommentator der Wrestlingshows bei ProSieben Maxx, zeigte sich in einem Statement auf Facebook ebenso überrascht wie verärgert und erklärte, dass wohl technische Probleme zu dem Ausfall der "WWE Evolutions"-Sendung führten. Das hat ein Sendersprecher nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Die Details dazu seien noch "in Klärung", hieß es. "Wir bedauern das sehr und entschuldigen uns dafür", so der Sender in Richtung der Fans.

Im Zuge der Probleme konnte die Show am Montagabend übrigens auch nicht beim Streamingdienst Joyn ausgespielt werden. Das soll sich nun allerdings ändern: Wie der Sendersprecher auf DWDL.de-Nachfrage erklärte, soll "WWE Evolutions" von diesem Dienstag an ab 14:00 Uhr bei Joyn zum Abruf bereitgestellt werden. Und auch einen Nachholtermin im linearen Programm gibt es inzwischen: Gezeigt werden soll die Sendung nun am Dienstag, den 22. Juli ab 22:00 Uhr bei ProSieben Maxx.

Der Sender füllt inzwischen mehrere spätabendliche Sendestrecken pro Woche mit Wrestlingshows und fährt damit ausgesprochen erfolgreich. So erreichte "SmackDown" erst am vergangenen Samstag im Schnitt 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe. Einige Tage zuvor überzeugten schon "NXT" und "Raw" mit Werten von 2,3 und 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.