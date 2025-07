Am Montag, den 25. August, dreht sich in der Primetime des Ersten alles um die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel im Allgemeinen und den Flüchtlingssommer 2015 im Speziellen. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, wird man an diesem Tag zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr den Film "Merkels Erbe - 10 Jahre ‘Wir schaffen das!’" von Ingo Zamperoni und Birgit Wärnke ausstrahlen.

In der Doku wird Bilanz gezogen: Was hat die Zeit damals mit unserem Land gemacht? Haben wir es geschafft? Wo ist die Integration gelungen und wo gibt es Probleme? Und wie haben die Ereignisse vor zehn Jahren die politische Landschaft in Deutschland verändert? Für die Doku trifft Ingo Zamperoni auch Merkel selbst zu einem Interview - aber nicht nur. Zamperoni spricht auch mit "Welt"-Journalist Robin Alexander, dem Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd und begleitet bayerische Grenzpolizisten an der deutsch-österreichischen Grenze bei einer Schleierfahndung. Und dann trifft Zamperoni auch noch Pfleger Mohammed Alasaad in Cottbus, der Anfang 2016 aus Syrien kam und mittlerweile andere Pflegekräfte ausbildet.

"Die Dokumentation von Autorin und Regisseurin Birgit Wärnke erzählt die kleinen Geschichten und großen politischen Stränge und ordnet mithilfe von Daten ein: Wie viele Geflüchtete sind inzwischen in Arbeit? Wie hat sich die Kriminalität entwickelt? Wie viel Gewalt gibt es gegen Flüchtlinge? Und wie viele Flüchtlinge haben wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in den letzten zehn Jahren überhaupt aufgenommen?", so die Ankündigung der ARD.

Im Anschluss an die Doku sendet Das Erste ab 21 Uhr mit "Danke, aber ... Zehn Jahre nach Merkels Versprechen" einen Film von Bamdad Esmaili und Marko Rösseler. In dieser Doku sollen die Personen Bilanz ziehen, über die so oft gesprochen wird: die Geflüchteten selbst. Man erzähle Geschichten von Menschen, die ihren Platz in Deutschland gefunden haben - aber auch von jenen, deren Erwartungen enttäuscht wurden, die im oder am Integrationssystem gescheitert sind. Einfließen in die Doku soll auch auch ein Gespräch, das Angela Merkel zuletzt im Rahmen eines WDRforyou-Formats mit Geflüchteten geführt hatte.