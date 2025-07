© WDR/NDR

Hervorgegangen ist "3 Minuten" aus der gemeinsamen Initiative "Macht Serie!" von WDR und NDR, bei der das Projekt bereits Ende 2021 zu den Gewinnern eines sogenannten "Starterpakets" gewählt wurde, dessen Stoffentwicklung bis zum fertigen Serienkonzept von beiden Sendern eine Förderung in Höhe von 20.000 Euro erhielt.

Inhaltlich geht es in der Serie um eine App, die "3 minutes of fame" garantiert und das Leben der Twens Kora, Kenan, Ole und Charlotte komplett durcheinanderbringt. Über die App haben sie drei Minuten Zeit, um das Publikum zu begeistern. Allerdings wächst mit der Zeit der Druck, immer beliebtere Videos zu produzieren.

Vor der Kamera stehen unter anderem Viet Shao, Selma Kadiri, Paul Luca Fischer, Kaan Yavi und Joris Sava. Das Buch stammt von Tankred Lerch, Peter Furrer, Marina Cadrozo, Anika Soisson, Lukas Lankisch, Regie führt Arabella Bartsch.

"Hof zum Verlieben" erhält 1,5 Mio. Euro

Unterdessen hat die Film- und Medienstiftung auch die Förderung weiterer Serienprojekte bekanntgegeben, darunter die ZDF-Serie "Consultans". Das Projekte von Violet Pictures und Real Film, das unter der Regie von Lars Kraume mit Aaron Altaras und Mala Emde entsteht, erhält eine Förderung in Höhe von 500.000 Euro. Sogar mit zwei Millionen Euro wird die sechsteilige Serie "Emassy" gefördert, die die Kölner Firma Turbine Studios allerdings gar nicht mit Blick auf den deutschen Markt produziert - stattdessen ist Amazon UK der Auftraggeber.

Und auch vom Medienboard Berlin-Brandenburg kommen neue Fördermeldungen: Im seriellen Bereich erhält etwa die Firma Beetz Brothers eine Produktionsförderung in Höhe von 250.000 Euro für "Der große Coup", eine True-Crime-Doku über einen spektakulären Kunstdiebstahl in Berlin. Besonders sticht jedoch die Förderung für die neue Sat.1-Daily "Ein Hof zum Verlieben" heraus, hinter der Pyjama Pictures steht. Sie Ihre Produktion wird mit 1,5 Millionen Euro gefördert. Das Medienboard verspricht sich einen "starken Regionaleffekt für die Region", in dem der Auftrag "zahlreiche Arbeitsplätze" in Berlin-Brandenburg schaffen werde.