Wer in den vergangenen Wochen einschlägige Boulevard-Webseiten besuchte, kam um eine Person nicht drum herum: Jimi Blue Ochsenknecht. Der Schauspieler wurde im Juni am Flughafen Hamburg festgenommen, weil er vor Jahren eine Hotelrechnung in Österreich nicht bezahlt hatte. Tagelang ging es um die Vorwürfe gegen Ochsenknecht und die Tatsache, dass seine Ex Yeliz Koc die Rechnung schlussendlich bezahlte. Später wurde auch Ochsenknechts mehrtägige Auslieferung nach Österreich und spätere Freilassung intensiv begleitet.

Keine Frage: Für die Produzenten der Sky-Realityserie "Diese Ochsenknechts" ist das natürlich pures Gold, das man in der kommenden Staffel noch einmal ausführlich thematisieren will. Bereits im Mai hatte Sky angekündigt, die vierte Staffel um einen zweiten Teil zu erweitern. Da war das Drama um den Ochsenknecht-Spross noch gar nicht abzusehen. Nun dürfte diese Thematik wohl viel Raum in den neuen Folgen einnehmen.

Wie Sky jetzt angekündigt hat, sind die neuen Folgen ab dem 16. September auf Sky und Wow zu sehen. Linear erfolgt die Ausstrahlung auf Sky One immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Die Dreharbeiten sind bereits im März gestartet und laufen noch bis in den September hinein.

"Die neuen Episoden zeigen, wie die Familie mit Zusammenhalt und Offenheit auch durch die turbulente Zeiten geht. Natascha, Cheyenne und Co. öffnen sich [...] erstmals exklusiv und zeigen, wie sie mit der Situation zurecht kommen. Auch Jimi Blue stellt sich den Kameras mit seiner Perspektive und umfassenden Einblicke, wie es ihm ergangen ist", heißt es in einer Ankündigung von Sky. Darüber hinaus geht’s auch um einen gemeinsamen Griechenlandurlaub sowie die Hochzeitsvorbereitungen für Manager und Familienfreund Binh Nguyen. Produziert wird "Diese Ochsenknechts" von B28 Produktion.