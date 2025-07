Dass Steffen Hallaschka demnächst erstmals eine Quizshow bei RTL moderieren wird, ist schon seit einiger Zeit bekannt. RTL-CCO Inga Leschek kündigte die Produktion von "7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser" im Mai im DWDL.de-Interview an. Nun hat RTL einen Ausstrahlungstermin gefunden: Zwei Folgen der neuen und von i&u TV produzierten Show sind am 1. und 8. September jeweils zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen.

Für Hallaschka ist es die erste Quiz-Moderation, bislang führte er vor allem durch die wöchentliche Sendung "Stern TV". Darüber hinaus präsentiert er bei RTL seit 2023 auch den großen Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen". Gegenüber "Bild" teilt der Moderator mit: ",Was für ein Geschenk‘, habe ich gedacht. Eine Quizshow hatte ich noch auf meiner beruflichen Bucket List. ,7 Richtige‘ passt zu mir, weil ich riesigen Spaß daran habe, in der 1:1-Situation mit Kandidaten spannende Momente zu kreieren und sie in unterhaltsame Gespräche zu verwickeln."

In der neuen Quizshow treten sieben Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Wer bei Steffen Hallaschka in der Studiomitte sitzt und sieben Fragen korrekt beantwortet, kann 100.000 Euro gewinnen. Ähnlich wie bei "Wer wird Millionär?" erhält die Person vier Antwortmöglichkeiten, von denen eine eingeloggt werden kann. Und hier folgt der Twist: Hat sich der Kandidat für eine Antwort entschieden, können die übrigens 6 Teilnehmenden eingreifen und zeigen, ob sie es besser wissen - dafür haben sie allerdings nur sieben Sekunden Zeit. In der Folge sind dann auch Kandidatenwechsel auf dem Ratestuhl möglich.

"Wer wird Millionär?" befindet sich aktuell bekanntlich in einer Sommerpause. RTL nutzte das in den zurückliegenden Wochen bereits, um verschiedene Quiz-Formate auf dem angestammten Quiz-Sendeplatz am Montagabend auszutesten. Beispielsweise das von Daniel Hartwich präsentierte "Die perfekte Reihe" und "Schlauer als Alle" mit Sonja Zietlow. "7 Richtige" ist nun der nächste Versuch in diesem Bereich - am 15. September meldet sich dann schließlich wieder das Original mit Günther Jauch zurück.