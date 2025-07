Verlässliche Abrufzahlen der RTL+-Reality "Stranger Sins" gibt es nicht. Als die zweite Staffel aber Anfang des Jahres beim Streamingdienst zu sehen war, schaffte sie es zumindest regelmäßig in das Ranking der beliebtesten Programmmarken. Und ganz offensichtlich ist man bei RTL+ zufrieden mit den Ergebnisse, nun hat man nämlich eine dritte Staffel in Aussicht gestellt.

Für die Fortsetzung der Erotik-Reality sucht man jetzt erst einmal interessierte Männer und Frauen. Dabei ist es egal, ob es sich um Paare oder Singles handelt. "In einem geschützten Rahmen habt ihr die Möglichkeit, neue sinnliche Erfahrungen zu machen und eure Beziehung auf eine ganz neue Weise zu erkunden", heißt es auf der Casting-Seite der zuständigen Produktionsfirma RTL Studios. Begleitet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Experten, die dabei helfen sollen, Hürden und Hemmungen abzubauen.

Darüber hinaus hat RTL+ jetzt auch noch angekündigt, zwei sehr bekannte deutsche Serien ins Angebot aufzunehmen. Nutzerinnen und Nutzer der Plattform finden ab dem 1. August demnach die fünf Staffeln der einstigen ProSieben-Serie "Stromberg" auf der Plattform. Aktuell wird ja bekanntlich an einer Fortsetzung in Film-Form gearbeitet. Einige Tage später, ab dem 15. August, gibt’s bei RTL+ auch sämtliche Staffeln von "Pastewka" zu sehen - also nicht nur die, die früher für Sat.1 entstanden sind, sondern auch die, die später Prime Video in Auftrag gegeben hat.

Exklusiv laufen die beiden Serien bei RTL+ übrigens nicht. "Stromberg" ist aktuell ebenso wie "Pastewka" auch bei Netflix und Prime Video verfügbar. "Pastewka" ist darüber hinaus auch schon bei Joyn zu sehen.