am 26.07.2025 - 10:42 Uhr

Ungeachtet der bislang allenfalls mäßigen Quotenbilanz ist Sport1 offensichtlich gewillt, seine Strategie der Eigenproduktionen vorerst weiterzuverfolgen. Der Sender plant dabei auch mit einer zweiten Staffel von "Exatlon Germany", wie aus einem Bewerbungsaufruf hervorgeht, über den zuerst "Digitalfernsehen" berichtete.

Bei "Exalton" handelt es sich um eine Mischung aus Parcours- und Realityshow, die erstmals im vergangenen Herbst bei Sport1 zu sehen war und über mehrere Monate hinweg lief. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Formats wohnen in einem Camp zusammen, das 24 Stunden am Tag von Kameras überwacht wird. Neben dem Zusammenleben dort geht es auch um sportliche Wettbewerbe, die zu bestreiten sind.

"Exatlon" stammt aus dem Formatkatalog des Sport1-Eigentümers Acunmedya - was wohl auch erklärt, weshalb es noch einmal weitergehen wird. Aus Quotensicht war die erste Staffel mit im Schnitt nur etwa 0,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen jedenfalls kein großer Erfolg.

Auch abseits von "Exatlon" tat sich Sport1 zuletzt nach wie vor schwer, mit eigenproduzierten Unterhaltungsformaten ein breites Publikum anzusprechen. Immerhin: Die aktuell gezeigte "Darts Party" konnte sich, wenn auch auf überschaubarem Niveau, jüngst etwas steigern, auch wenn das Staffel-Finale am Freitagabend mit nur 0,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ziemlich schwach lief. Insgesamt schalteten 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Die dritte Staffel soll sich bereits in der kommenden Woche unmittelbar anschließen.

Spannend ist indes, wie Sport1 mit seinem Namen umgeht: Zuletzt war zu beobachten, dass im Cornerlogo abwechselnd Sport1 und Show1 eingeblendet werden. Unter dem Namen Show1 hatte der Sender bereits vor einigen Monaten ein Video-Portal gestartet, auf dem die Eigenproduktionen zum Abruf bereitstehen (DWDL.de berichtete).