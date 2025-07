am 29.07.2025 - 10:08 Uhr

Der italienische Sender Rai 2 hat sich die Ausstrahlungsrechte an deutsch-spanischen Koproduktion "Weiss & Morales" von ZDF Studios gesichert, das hat die ZDF-Distributionstochter jetzt bekannt gegeben. Die vier 90-Minüter sind eine Koproduktion von RTVE, ZDF, Portocabo, Nadcon und ZDF Studios. Hierzulande sind die Folgen noch nicht zu sehen gewesen, zuletzt gab es auf dem Seriencamp einen kleinen Einblick in die Reihe. In Spanien erfolgte die Ausstrahlung der vier Teile im Mai und Juni dieses Jahres.

Im Mittelpunkt der Serie stehen zwei Ermittler: Der spanische Guardia Civil-Sergeant Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) und die deutsche BKA-Agentin Nina Weiss (Katia Fellin). Als auf den Kanarischen Inseln ein Verbrechen begangen wird, das die deutsche Gemeinde betrifft, sehen sich die beiden gezwungen, zusammenzuarbeiten. Eine Zusammenarbeit, die keinem von beiden gefällt, doch trotz ihrer sehr unterschiedlichen Charaktere und Ermittlungsmethoden finden sie in jeder Folge einen Weg, den Fall zu lösen.

"Weiss & Morales" wird von einer Ensemblebesetzung aus spanischen und deutschen Schauspielern begleitet, zu der neben Katia Fellin und Miguel Àngel Silvestre Personen wie Juanjo Puigcorbé, Mariam Hernández, Margarita Broich, Thomas Heinze, Tania Santana, Yaiza Guimaré, Saulo Trujillo, Luifer Rodríguez und Iria Santana gehören.

Unter der Regie von Oriol Ferrer und unterstützt von den ausführenden Produzenten Alfonso Blanco von Portocabo und Peter Nadermann von Nadcon verfügt die Reihe über ein gemischtes spanisch-deutsches Autorenteam unter der Leitung von Nina Hernández, Carlota Dans und Ron Markus. Die Serie wurde an verschiedenen Orten auf den Kanarischen Inseln gedreht, wobei Gran Canaria als Hauptschauplatz diente.

Yuliya Fischer, Managerin Drama bei ZDF Studios: "Die Serie setzt neue Maßstäbe für europäische Koproduktionen, und wir freuen uns, dass die Zuschauer von Rai sie bald genießen können. Die Partnerschaft zwischen dem spanischen Sender RTVE und dem deutschen ZDF bei dieser Serie ist kein finanzielles Patchwork, sondern fühlt sich organisch und integraler Bestandteil der Geschichte an."

Adriano De Maio, Direktor für Kino und Fernsehserien bei Rai, sagte: "Mit seinem frischen Ton, seinen facettenreichen Charakteren und seiner atemberaubenden Kulisse wird 'Weiss & Morales' sicherlich zu einem sonnigen Highlight in der Welt der europäischen Krimiserien werden, und wir freuen uns, es unserem Publikum präsentieren zu können. Eines der auffälligsten Merkmale von ‘Weiss & Morales’ ist die Kulisse. Die Kanarischen Inseln sind nicht nur Hintergrund, sondern der dritte Protagonist."